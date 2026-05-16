Šodien 12:12
Ķekavas novada svētkos darbosies atkārtoti lietojamo glāžu sistēma
Lai mazinātu pasākuma atkritumus, īpaši vienreizlietojamo glāžu patēriņu, Ķekavas novada svētkos 6. jūnijā dzērieni ēdināšanas zonā tiks pasniegti atkārtoti lietojamās glāzēs. Tās varēs lietot visu dienu, apmainīt pret tīrām vai nodot atpakaļ, saņemot žetonu turpmākai izmantošanai.
Kā vēsta Ķekavas novada pašvaldība, šogad, pērkot dzērienu ēdināšanas zonā, apmeklētāji to saņems atkārtoti lietojamā glāzē. Pieejami divi trauku veidi:
- 500 ml dzērienu glāzes;
- kafijas krūzes ar vāciņu.
Iegādājoties dzērienu, jāsamaksā vienreizējs 2 EUR depozīts par glāzi. Ja glāze netiks atdota, depozīts netiks atmaksāts. Glāzi var paturēt kā suvenīru vai lietot atkārtoti dienas laikā trīs veidos.
1. Saņem glāzi un iemaini pret žetonu
- Izlietoto glāzi var nodot pie jebkura tirgotāja “Revo” sistēmā un apmainīt pret tīru glāzi vai žetonu;
- Žetonu vēlāk var izmantot, lai atkārtoti saņemtu dzērienu “RevoCup” glāzē bez papildu maksas par trauku.
2. Izmanto digitālo žetonu lietotnē
- Lejupielādē “RevoToken” lietotni telefonā un reģistrējies;
- Iegādājoties dzērienu, samaksā 2 EUR depozītu par glāzi;
- Nododot glāzi, noskenē QR kodu lietotnē un saņem digitālo žetonu;
- Nākamreiz digitālo žetonu vari izmantot, lai saņemtu citu “RevoCup” glāzi.
3. Lieto glāzi līdz 72 stundām bez maksas
- Lejupielādē “RevoToken” lietotni, reģistrējies un pievieno maksājuma karti;
- Pērkot dzērienu, noskenē QR kodu “RevoToken” ierīcē pie tirgotāja;
- Kad lietotnē redzams atlikums “-1 žetons”, glāze ir veiksmīgi aizņemta;
- Ja glāzi nodosi 72 stundu laikā pie jebkura “Revo” sistēmas tirgotāja, maksa netiks piemērota;
- Ja netiks atdota laikā, no pievienotās kartes automātiski ieturēs 2 EUR.
Atkārtoti lietojamo glāžu sistēma ievērojami samazina pasākuma atkritumus un veicina ilgtspējīgākus, videi draudzīgākus svētkus. Organizatori aicina apmeklētājus aktīvi iesaistīties un baudīt svētkus atbildīgi.
Atgādinām: Ķekavas novada svētki notiks no 4. līdz 6. jūnijam.