"Jaunā vienotība" paziņo, vai piedalīsies jaunās valdības veidošanā
"Jaunā vienotība" (JV) ir gatava gan veidot jaunu valdību, gan iesaistīties citu partiju veidotā valdībā kā partneris, piektdien pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču žurnālistiem pauda JV Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics.
Jurēvics piebilda, ka pēdējā laikā publiskajā telpā parādījušies "daudzi potenciāli augstu amatu kandidāti", bet JV patlaban nevirza jaunu premjera amata kandidātu, un šis jautājums konkrētajā tikšanās reizē nav ticis apspriests. Viņš neizslēdza, ka JV premjera amata kandidātu varētu virzīt, valdības veidošanas sarunām ieilgstot.
JV politiķis pauda, ka JV ir arī gatava vadīt jauno koalīciju. Reizē JV nav gatava sadarboties ar partiju "Latvija pirmajā vietā" un no "Stabilitātei" ievēlētajiem deputātiem, savukārt pret citiem potenciālajiem partneriem iebildumu neesot. Partija neiesaistītos tādas valdības izveidē, kas būtu pretrunā ar valsts interesēm.
Jurēvics pēc tikšanās ar Valsts prezidentu stāstīja, ka saruna bijusi konstruktīva un tajā pārrunāti tuvākajos mēnešos veicamie darbi.
Viņš uzsvēra, ka JV galvenās prioritātes ir valsts iekšējā un ārējā drošība, kā arī droša vēlēšanu procesa nodrošināšana, lai vēlētāji neizjustu apdraudējumu un netiktu pieļauta iejaukšanās. Tāpat valdībai šajā laikā jāgatavo piedāvājums nākamā gada budžetam, īpašu uzmanību pievēršot gaidāmajam Eiropas Savienības finansējumam.
Jurēvics norādīja, ka atlikušajā parlamenta darba laikā nedrīkst atkāpties no cilvēktiesību principiem.
Politiķis izteicās, ka patlaban politiskajā vidē valda paaugstinātas emocijas, tādēļ viņš aicina valstiski domājošos spēkus mazināt konfrontējošu retoriku.
Jau ziņots, ka Rinkēvičs piektdien Rīgas pilī sācis politiskās konsultācijas ar visu Saeimas frakciju pārstāvjiem par turpmāko rīcību valdības krīzes apstākļos.
Iepriekš "Progresīvie" aicināja prezidentu uzsākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi, uzskatot, ka valdība ir zaudējusi rīcībspēju. Konflikti koalīcijā saasinājās pēc premjeres lēmuma pieprasīt aizsardzības ministra Andra Sprūda (P) demisiju saistībā ar dronu incidentiem Latgalē.
Pašlaik iniciatīvu jaunas valdības veidošanai uzņēmušās NA, Zaļo un zemnieku savienība un "Apvienotais saraksts", apsverot arī citu partneru iesaisti, tostarp JV.