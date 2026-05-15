Pēc ilgāka pārtraukuma Nīcā vērienīgi svinēs pagasta svētkus
Pēc ilgāka pārtraukuma Nīcā atkal tiks svinēti Nīcas pagasta svētki “Dzelzs ritmi Nīcā”, aicinot gan vietējos iedzīvotājus, gan viesus 13. jūnijā kopā baudīt daudzveidīgu programmu visai ģimenei. Svētku dienā gaidāmas sportiskas aktivitātes, radošas nodarbes, koncerti, gājiens un vakara balle.
Pēdējo reizi tik kuplā pulkā Nīcas ļaudis tikās 2019. gadā Nīcas novada svētkos ar neaizmirstamo uzvedumu “Nīcas kāzas”, bet šo gadu laikā kopiena ir kļuvusi vēl stiprāka. Šogad svētku tēma ir dzelzs, kas simbolizē spēku, izturību un kopienas vienotību.
Kā uzsver Nīcas un Otaņķu pagastu pārvaldes vadītājs Raivis Kalējs, dzelzs motīvs šogad izvēlēts ar īpašu nozīmi: “Nīcas svētki šogad piedzīvos atdzimšanu, un šī gada tēma - dzelzs - simbolizē spēku, izturību un kopienas vienotību. Tāpat kā dzelzs tiek rūdīta ugunī, arī Nīcas ļaudis cauri laikiem ir stiprinājuši savas tradīcijas, prasmes un piederības sajūtu. Šie svētki ir iespēja ne tikai godināt mūsu kultūras mantojumu, bet arī piedzīvot mūsdienīgu radošumu - no dažādām darbnīcām un meistarklasēm līdz muzikāliem un saliedējošiem notikumiem. Aicinu gan vietējos iedzīvotājus, gan viesus no tuvienes un tālienes apmeklēt svētkus, piedalīties gājienā, satikties un svinēt kopā. Lai Nīca kļūst par vietu, kur dzimst jaunas atmiņas, kur senais sastopas ar jauno, un kur katrs var sajust Nīcas īpašo garu!”
Par svētku īpašo noskaņu stāsta arī pasākuma organizatore Ieva Kovaļova: “Mēs, nīcenieki, svētkus svinam savā stilā, neaizmirstot piederību savai kultūrtelpai, vienlaikus ejot līdzi laikam. Gaidām visus svētkos ar labu garastāvokli un ‘dzelzs’ kājām, jo būs jādejo un jādzied ar! Programmu esam veidojuši tā, lai aizrautu ikvienu - no sportiska azarta ‘Nīcas karaļa’ volejbola laukumā līdz pat grupas „Dzelzs Vilks” jaudīgajai kulminācijai vakarā. Īpašu uzmanību veltīsim kolektīvu piederības sajūtai un priekam pašiem mazākajiem svētku dalībniekiem, kuriem sarūpētas savas izklaides. Savukārt svētku gājienā mēs visi kopā nostiprināsim savu identitāti, tāpēc mīļi gaidām ikvienu pievienoties un svinēt kopā!”
Svētku diena sāksies jau plkst. 10.00 ar volejbola 1. posmu “Nīcas Karalis”, kas norisināsies līdz plkst. 15.00. No plkst. 11.30 apmeklētājus gaidīs svētku tirdziņš.
No plkst. 13.00 līdz 15.00 pie iestādēm norisināsies radošās DarbNĪCAS, savukārt no plkst. 14.00 līdz 15.00 būs skatāms dzīvo skulptūru šovs.
Plkst. 13.00 sāksies arī “West Coast Liners” motokluba brauciena parāde, bet visas pēcpusdienas garumā ģimenes varēs baudīt piepūšamās atrakcijas, bērnu meistarklases un Drošības dienas aktivitātes.
No plkst. 15.00 līdz 17.00 pie TIC notiks bērnu ansambļu un dejotāju koncerts, kā arī būs iespēja doties izjādē ar zirgu pajūgu un satikt ponijus. Plkst. 17.15 visi aicināti pievienoties svētku gājienam, kas ievadīs vakara koncertprogrammu.
No plkst. 18.00 līdz 19.30 notiks kolektīvu koncerts. Vakara kulminācijā plkst. 20.00 uzstāsies grupa „Dzelzs Vilks”, bet no plkst. 22.00 līdz pat plkst. 03.00 svinības turpināsies ballē kopā ar grupu “Pa ceļam”.
13. jūnijā Nīcā visi ceļi ved uz svētkiem - uz tikšanos “Dzelzs ritmos Nīcā”!