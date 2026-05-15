Ventspilī skolēnu apliecības aizstās ar “Ventspilnieka karti”
Ventspilī tiek ieviests jaunums - “Ventspilnieka karte”, kuras ieviešanu plānots īstenot vairākos posmos. Pašvaldība darbu sākusi ar pirmo posmu - karšu izstrādi skolēniem, tādējādi aizstājot līdzšinējās skolēnu apliecības ar mūsdienīgu risinājumu un apvienojot vairākas priekšrocības vienuviet, informē Ventspils domes administrācija.
Kartes ieviešanas mērķis ir padarīt pašvaldības pakalpojumu saņemšanu vienkāršāku, saprotamāku un ērtāku gan bērniem un vecākiem, gan izglītības iestādēm un pakalpojumu sniedzējiem, kā arī sniegt priekšrocības tieši ventspilniekiem.
Pakāpeniska ieviešanas gaita
"Ventspilnieka karte" tiek veidota kā risinājums pašvaldības pakalpojumu saņemšanai. Ieviešana sadalīta posmos, lai nodrošinātu sistēmas pamatfunkciju darbību, pirms karte kļūst pieejama pārējiem pilsētas iedzīvotājiem. Skolēni kā pirmā grupa izvēlēti tādēļ, ka viņiem ikdienā ir nepieciešams gan statusu apliecinošs dokuments, gan pašvaldības atbalsts transportam un ēdināšanai.
Funkcijas skolēniem pirmajā posmā
Sākot ar šī gada 1. septembri, "Ventspilnieka karte" skolēniem pildīs vairākus uzdevumus: 1. Identifikācija: Karte kalpos kā oficiāla skolēna apliecība, kurā norādīts skolēna vārds, uzvārds, dzimšanas dati, fotogrāfija un izglītības iestāde. Šāda identifikācijas līdzekļa nepieciešamību nosaka LR normatīvie akti.
2. Ēdināšanas uzskaite: Karte nodrošinās pašvaldības līdzfinansējuma administrēšanu skolu ēdināšanā.
◦ 1.–4. klašu skolēniem valsts un pašvaldība pilnībā sedz kompleksās pusdienas (3,09 EUR porcijā).
◦ 5.–12. klašu skolēniem pašvaldība līdzfinansē 1,59 EUR, bet vecāku līdzmaksājums ir 1,50 EUR.
◦ Līdz šim uzskaite tika veikta citādi, bet turpmāk karte kalpos kā vienots uzskaites līdzeklis pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.
3. Braukšanas atvieglojumi: Ventspils skolēni sabiedriskajā transportā saņem mēnešbiļešu atlaides 75–100% apmērā. Turpmāk šie atvieglojumi būs piesaistīti kartei. Tas nozīmē, ka brauciena laikā vairs nebūs jāuzrāda atsevišķa mēnešbiļete – pietiks tikai ar "Ventspilnieka karti".
Projekta tālākā attīstība
Šobrīd Ventspils skolās tiek apkopoti skolēnu dati un fotogrāfijas, kā arī tiek gatavoti pašvaldības normatīvie akti, lai nodrošinātu kartes darbību no mācību gada sākuma. Skolēniem kartes pirmreizējā izgatavošana plastikāta formātā būs bez maksas.
Pēc tam, kad tiks noslēgta karšu ieviešana izglītības iestādēs, plānots uzsākt nākamos posmus. Tie paredz iespēju karti saņemt arī citiem ventspilniekiem, kā arī ieviest digitālo kartes versiju viedtālruņos. Paredzēts, ka nākotnē kartes lietotāji varēs saņemt priekšrocības vai atlaides arī citos pilsētas pakalpojumos.