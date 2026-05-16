Tērvetē atklāts atjaunotais Tarzāna trases tīklu parks
LVM dabas parkā Tērvetē tika atklāts atjaunotais Tarzāna trases tīklu parks, informē Dobeles novada pašvaldībā.
Parks divas reizes piedzīvojis dabas stihiju postījumus, bet šobrīd radis sev citu, daudz drošāku un labāku vietu, kas ir pasargāta no atklātajiem vējiem un balstīta uz lielākām un varenākām priedēm.
Parka atklāšanā prieku par neizsīkstošo uzņēmību un vēlmi popularizēt Tērveti pauda Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns.
Savukārt savus uzticamos sadarbības partnerus – Tīklu parka izveidotāju Jāni Ozolu un Tarzāna trašu veidotāju Ivaru Ciagunu – sirsnīgi sveica arī LVM dabas parka Tērvetē vadītājs Kristaps Didže, “LVM Rekreācija un medības” projektu vadītājs Normunds Namnieks un dabas parka informācijas centra vadītāja Lilita Kauste.
Fizisko aktivitāšu parkā viss ir pārdomāts līdz sīkākajai niansei, lai ne tikai trases veicēji, bet arī ikviens apmeklētājs gūtu emocionālu un fizisku baudījumu, jo parka izveidotājiem galvenās vērtības ir laimīgi bērni un laimīgas ģimenes, kopābūšana veselīgā un aktīvā atpūtā, kas ikvienam sniedz gandarījumu.
Jāni Ozols sarunā atzina:
“Atjaunotajā Tīklu parkā ir nedaudz mainītas konfigurācijas, lai būtu interesantāk, un tīklu apjoms ir daudz lielāks. Vēlmi darboties rada bērnu prieks, un tas, ka šis ir mans sirdsdarbs, tādēļ dabas radītās problēmas netiek uztvertas kā traģēdija. Atklājot parku, sajūtas ir fantastiskas, jo šeit atkal skan bērnu čalas, tāpat kā citviet – Jūrmalā, Daugavpilī, Liepājā un Siguldā, tomēr šeit ir īpašāka sajūta, jo esam vienuviet izveidojuši gan Tīklu parku, gan šķēršļu trases.”
Arī Tarzāna trašu veidotājs Ivars Ciaguns ir ļoti gandarīts par paveikto:
“Ar prieku ieguldīju savu enerģiju un laiku, lai trases būtu drošas, interesantas un ikviens apmeklētājs gūtu emocijas no šeit piedzīvotā. Man ir svarīgi, lai bērni ir priecīgi, ģimenes ir kopā un bauda aktīvu atpūtu. Šeit bērni var apgūt jaunas iemaņas, pārvarēt bailes un izbaudīt drosmi.”
Šobrīd jaunatklātās Tarzāna trases piedāvā pilnībā droši pārvarēt 7 trases 3m, 5m un 8m augstumā, kurās trīs posmi veicami ar velosipēdu, kas minams ne tikai ar kājām, bet arī ar rokām, kā arī trasi ar emocionālo nolecienu, ko iespējams dēvēt par sava veida šova elementu.
Informāciju sagatavoja Dobeles novada Sabiedrisko attiecību nodaļa
Foto no Dobeles novada Sabiedrisko attiecību nodaļas