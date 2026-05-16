Zīle: mūs gaida smaga spēle
Latvijas vīriešu hokeja izlases pirmais mačs šī gada pasaules čempionātā pret mājiniekiem šveiciešiem būs grūts, sarunā ar žurnālistiem pēc rīta treniņa teica Latvijas izlases aizsargs Kristaps Zīle.
Latvijas izlase pirmo spēli "Swiss Life Arena" hallē aizvadīs plkst. 21.20 pēc Latvijas laika ar Šveice valstsvienību, kura turnīru vakar uzsāka ar uzvaru 3:1 pār pagājušā gada čempioni ASV.
"Noteikti, ka būs smaga spēle," sacīja Zīle. "Galvenais būs mūsu pašaizliedzība. Esam jauna un enerģiska komanda un tas ir jāizmanto."Zīle norādīja, ka izlasē izveidojies labs jauno spēlētāju un pieredzējušo hokejistu sajaukumus, un tas ir jāizmanto. "Jāspēlē ar labu agresiju, labu enerģiju un labu garastāvokli," piebilda valstsvienības kapteiņa asistents.
Pirmos pretiniekus šveiciešus Zīle raksturoja kā ļoti labu komandu, kas prot izmantot spēka spēli, ir ātra un agresīva, kas liks Latvijas izlasei "kustināt kājas."
Turnīra turpinājumā rīt Latvijas izlase plkst. 21.20 spēlēs ar Vācijas valstsvienību.
Tad 19. maijā plkst. 17.20 būs jāspēlē ar Austriju, zaudējums kurai latviešiem pērn liedza sasniegt ceturtdaļfinālu, 21. maijā plkst. 17.20 - ar Somiju, 23. maijā plkst. 13.20 - ar ASV, 24. maijā plkst. 17.20 - ar Lielbritāniju, bet noslēdzošajā grupas spēlē 26. maijā plkst. 13.20 latvieši spēkosies ar Ungārijas hokejistiem.
Otrā grupā Fribūrā cīnīsies Kanāda, Zviedrija, Čehija, Dānija, Slovākija, Norvēģija, Slovēnija un Itālija.