Putins nākamnedēļ dosies ārvalstu vizītē
Krievijas diktators Vladimirs Putins nākamnedēļ ieradīsies divu dienu vizītē Ķīnā, sestdien paziņoja Kremlis.
Vizīte paredzēta otrdien un trešdien.
Paredzēts, ka Putins ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu apspriedīs, kā "turpināt stiprināt visaptverošo partnerību un stratēģisko sadarbību" starp Maskavu un Pekinu, norādīja Kremlis.
Putins un Sji "apmainīsies viedokļiem par galvenajiem starptautiskajiem un reģionālajiem jautājumiem", piebilda Kremlis.
Vizītes gaitā Putins tiksies arī ar Ķīnas premjerministru Li Cjanu, lai apspriestu ekonomisko un tirdzniecības sadarbību, sacīts Kremļa paziņojumā.
Pēc Krievijas pilna mēroga kara sākšanās pret Ukrainu Pekina faktiski kļuvusi par vienu no Kremļa galvenajiem ekonomiskajiem partneriem.
Ķīna aktīvi iepērk Krievijas naftu un piegādā Krievijai divējāda lietojuma preces, kuras var izmantot gan civilajā, gan militārajā sektorā.
Aprīlī Sji tikšanās laikā ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu paziņoja par attiecību ar Maskavu "stabilitāti" un solīja stiprināt koordināciju starp abām valstīm.
Maija sākumā Putins sacīja, ka Maskava un Pekina "principā" ir vienojušās turpināt padziļināt sadarbību gāzes un naftas nozarē. Putins arī paziņoja par nodomu apspriest ar Sji sadarbību kodolenerģētikas jomā.
Jau vēstīts, ka šonedēļ vizītē Ķīnā bija ieradies ASV prezidents Donalds Tramps.