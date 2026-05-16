Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis.
Šodien 13:50
Jurģis Miezainis pērn Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra amatā saņēmis 82 300 eiro
Ekonomikas ministrijas (EM) parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis pagājušajā gadā algā no ministrijas saņēmis 82 318 eiro, kas ir par 3% vairāk nekā gadu iepriekš, liecina viņa iesniegtā amatpersonas deklarācija Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par 2025. gadu.
Miezainim pagājušā gada beigās deklarējis skaidras naudas uzkrājumus 700 eiro apmērā un bezskaidras naudas uzkrājumus 17 116 eiro apmērā.
Pagājušā gada beigās, tāpat kā gadu iepriekš, Miezainim piederēja divi nekustamie īpašumi Jaunsvirlaukas pagastā.
EM parlamentārajam sekretāram pagājušā gada beigās piederēja 1995. gada "BMW 740", 2007. gada "BMW X3", 2012. gada "BMW 320", 1986. gada "BMW 520", 2003. gada "BMW 318" automašīnas, kā arī 1989. gada "Mazda 323" automašīna un 2022. gada "Romet Motors ZXT125" motocikls.
2024. gadā Miezainis atalgojumā no EM saņēma 79 968 eiro.