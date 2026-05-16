Limbažu pagastā ugunsgrēkā cietis cilvēks
Foto: Paula Čukste/LETA
Ilustratīvs attēls.
Jauns.lv / LETA

Limbažu pagastā piektdien, 15. maijā, ugunsgrēkā cietis cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Plkst. 17.49 VUGD saņēma izsaukumu uz Limbažu pagastu, kur dega vienstāva ēka 30 kvadrātmetru platībā. Mēģinot dzēst ugunsgrēku pirms VUGD ierašanās, ugunsgrēkā cieta cilvēks, kurš nodots mediķiem.

Pagājušajā diennaktī VUGD saņēma kopumā 48 izsaukumus - 13 uz ugunsgrēku dzēšanu, 24 uz glābšanas darbiem, bet vēl 11 izsaukumi bija maldinājumi.

