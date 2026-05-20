Paplašināta videonovērošanas sistēma palīdz Tukuma novadā operatīvāk atklāt pārkāpumus
Lai uzlabotu drošību Tukuma novadā un palīdzētu efektīvāk novērst sabiedriskās kārtības pārkāpumus, pašvaldība pēdējā gada laikā iegādājusies un vairākās vietās jau uzstādījusi jaunas videonovērošanas kameras, informē pašvaldībā.
Modernā videonovērošanas sistēma palīdz savlaicīgi fiksēt notiekošo publiskajā telpā, pamanīt pārkāpumus, operatīvāk reaģēt uz incidentiem un identificēt iesaistītās personas, vienlaikus stiprinot iedzīvotāju drošības sajūtu.
No pagājušā gada septembra pašvaldības policijas videonovērošanas sistēmas pilnveidošanai iegādātas 190 videonovērošanas kameras par kopējo summu 145 242,35 EUR.
Šobrīd jau aptuveni 100 no iegādātajām kamerām ir uzstādītas Tukuma pilsētā, Kandavā, Engures pagastā un Jaunpils pagastā. Līdz šīs vasaras beigām plānots uzstādīt arī pārējās kameras, paplašinot videonovērošanas tīklu citās novada teritorijās.
Jaunās paaudzes videonovērošanas kameras sniedz būtisku atbalstu pašvaldības policijas darbā. Tās ne tikai fiksē notiekošo publiskajā vidē, bet arī spēj analizēt datus un palīdzēt operatīvi identificēt nepieciešamo informāciju. Piemēram, pēc dispečera norādēm sistēma spēj atrast konkrētu transportlīdzekli pēc tā reģistrācijas numura.
Vienlaikus pašvaldība uzsver, ka videonovērošana tiek veikta tikai publiskās teritorijās, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās personas datu aizsardzības prasības. Iegūtie dati tiek droši uzglabāti un izpausti tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos Valsts policijai un citām tiesībaizsardzības iestādēm.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu sistēmas darbību, pašvaldība iegādājusies arī video serveri un datu glabāšanas serveri 72 842 EUR vērtībā, kas uzstādīti pašvaldības policijas datu centrā. Šobrīd esošā videonovērošanas sistēma tiek pakāpeniski rekonstruēta, ieviešot jaunus un mūsdienīgus tehnoloģiskos risinājumus.
Papildus tam pašvaldība mērķtiecīgi strādā pie sakārtotas infrastruktūras attīstības novada pilsētās un pagastos. Visos investīciju projektos, kas saistīti ar ielu, ceļu, laukumu un citas publiskās infrastruktūras pārbūvi, jau projektēšanas stadijā tiek paredzēta arī kabeļu kanalizācijas izbūve. Tas ir ilgtermiņa ieguldījums, kas nākotnē ļaus nodrošināt stabilāku datu pārraidi, kvalitatīvākus sakarus un vienlaikus samazinās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas.
Jau šobrīd paplašinātā videonovērošanas sistēma palīdzējusi operatīvāk identificēt vandālisma un citu pārkāpumu veicējus. Pieaug arī fiksēto pārkāpumu skaits. Laika posmā no šī gada janvāra līdz aprīlim ar videonovērošanas palīdzību Tukumā konstatēti 157 pārkāpumi, kas ir par 54 gadījumiem vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn.
Ar pārvietojamo videonovērošanas kameru palīdzību arvien biežāk tiek identificētas personas, kuras neievēro atkritumu apsaimniekošanas un šķirošanas prasības, tostarp neatļauti novieto pie konteineriem lielgabarīta atkritumus, nolietotas automašīnu riepas un citus sadzīves atkritumus.
Viens no pēdējiem gadījumiem konstatēts Mālkalna teritorijā, kur tika bojāta publiskā infrastruktūra. Izmantojot videonovērošanas ierakstus, izdevās noskaidrot vainīgās personas. Šādi gadījumi apliecina, ka videonovērošanas sistēma kalpo ne tikai kā preventīvs līdzeklis, bet arī būtiski palīdz pārkāpumu izmeklēšanā un atbildīgo personu noskaidrošanā.
“Videonovērošanas ieraksti būtiski palīdz incidentu izmeklēšanā un ļauj operatīvāk reaģēt uz notikušo,” uzsver pašvaldības policijas priekšnieks Jānis Lindbergs.
Nākotnē pašvaldība plāno turpināt videonovērošanas tīkla attīstību arī citās novada teritorijās, vienlaikus pārdomāti attīstot nepieciešamo infrastruktūru pagastos un ciemos.
Pašvaldība arī turpmāk strādās pie drošības infrastruktūras pilnveidošanas, lai publiskā vide Tukuma novadā būtu droša, sakārtota un iedzīvotājiem draudzīga. Vienlaikus iedzīvotāji aicināti par pamanītiem pārkāpumiem ziņot Tukuma novada pašvaldības policijas vienotajam dispečerdienestam, zvanot uz tālruni 8881, kā arī saudzīgi izturēties pret kopējo infrastruktūru.
Videonovērošanas sistēmas pilnveidošana īstenota investīciju projekta ietvaros, kura realizācijai pašvaldība piesaistījusi aizņēmumu no Valsts kases. Projekta izmaksas tiks segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.