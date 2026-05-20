Shipsea pirmo reizi uzstāsies atjaunotajā koncertdārzā “Pūt, vējiņi!”
Sestdien, 13. jūnijā, plkst. 19.00 atjaunotajā Liepājas koncertdārzā “Pūt, vējiņi!” pirmo reizi uzstāsies daudzpusīgais solomākslinieks Shipsea jeb Jānis Šipkēvics. Apmeklētājiem būs iespēja piedzīvot mūziķa samtaino tembru un dvēseliskos tekstus ar simfonisku vērienu koncertprogrammā “Simfoniskā gaismā”, kas radīta kopā ar kamerorķestri “Sinfonietta Rīga” diriģenta Normunda Šnē vadībā.
Šajā vasaras vakarā skanēs ne tikai klausītāju iemīļotās dziesmas “Siltā gaismā”, “Pie upes” un “Tavi viļņi”, bet arī svaigas interpretācijas citu autoru skaņdarbiem, tostarp Pītera Geibriela leģendārajam “Don’t Give Up” un grupas “Jauns Mēness” dziesmai “Piekūns skrien debesīs”.
Koncerts Liepājā pašam mūziķim būs zīmīgs atkalsatikšanās brīdis. “Koncertdārza “Pūt, vējiņi!” zvaigžņu alejā sastopami visi mani varoņi – galvenais skolotājs Imants Kalniņš, kurš arī tepat netālu mitinās joprojām, tālāk Uldis Stabulnieks, Uldis Marhilevičs. Visi mani bērnības elki šo vietu tur un sargā, tāpēc ir īpaši atcerēties “Liepājas dzintara” laikus, kad tētim kā puisītis pie rokas biju piekļāvies, nācu šeit līdzi klausīties grupas, redzēt, kā tētis vada mūziķu konkursu. Tas ir svarīgs atgriešanās cikls, kas mani ir aizvedis pirmo reizi uz atjaunoto koncertdārzu. Ar nepacietību gaidu!”
Kopā ar orķestri uz skatuves muzicēs arī ģitārists Miķelis Putniņš, basģitārists Jānis Rubiks, bundzinieks Rūdolfs Dankfelds un pianists Toms Mikāls, savukārt koncerta skanējumu ar spēcīgām balsīm papildinās dziedātājas Una Daniela un Linda Rušeniece.
Vakara kulminācijā apmeklētājiem būs ekskluzīva iespēja vērot mākslinieku atgriežamies pie savām saknēm diriģēšanā, pašam vadot simfonisko orķestri savas baleta svītas “Nestāsti man pasakas” atskaņojumā.
