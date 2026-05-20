Gaisa telpas apdraudējuma dēļ Latgalē kavējas fizikas eksāmens
Iespējama gaisa telpas apdraudējuma dēļ Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes novados un Rēzeknes pilsētā trešdien tika traucēta optimālā un augstākā līmeņa fizikas eksāmena norise vidusskolēniem, apliecināja Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA)
Eksāmenam bija jāsākas plkst. 10, taču vēl pirms tā sākuma tika izsludināts brīdinājums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu, tāpēc tika ziņots par eksāmena pārcelšanu uz vēlāku laiku. Tomēr jau neilgi pēc plkst. 10 apdraudējums tika atcelts, līdz ar to tika secināts, ka šajos novados eksāmena pirmo daļu tomēr ir iespējams sākt līdz plkst. 11, bet otrā daļa notiks pēc pirmās daļas izpildes.
Savukārt skolēni, kuri drošības situācijas vai emocionālās spriedzes dēļ nevar piedalīties kādā no eksāmena daļām, attiecīgo daļu varēs kārtot papildtermiņā 2. jūlijā.
Savukārt par eksāmena otrās daļas norisi VIAA aicina sekot attiecīgās pašvaldības norādījumiem un aktuālajai situācijai.
Šodien būtu jānotiek arī 9. klašu latviešu valodas eksāmena otrajai daļai, kas notiek atbilstoši attiecīgo pašvaldību norādījumiem un var tikt nodrošināta līdz 22. maijam.
Otrdien minētā iemesla dēļ desmit pašvaldībās tika pārtraukta 9. klašu latviešu valodas eksāmena pirmā daļa.