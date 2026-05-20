Parisa Hiltone pārsteidz fanus ar krasām pārmaiņām izskatā
Sabiedrības dāma, realitātes TV zvaigzne, uzņēmēja, dīdžejmeitene un dziedātāja Parisa Hiltone šomēnes piesaistīja visu uzmanību "Gucci" modes skatē Ņujorkas Taimskvērā, parādoties pavisam neierastā tēlā.
45 gadus vecā “Hilton” viesnīcu tīkla mantiniece pārsteidza klātesošos ar radikālo matu krāsas maiņu. Sev ierasto blondo cirtu vietā viņa modes skatē lepojās ar biezām, tumšām lokām. Izteiksmīgās pārvērtības papildināja koši dzeltena kleita ar jostu, melni augstpapēžu zābaki un sarkana rokassoma.
Parisa Hiltone “Gucci” modes skatē pārtop par bruneti
Pāri plecam pārmestais kažoks piešķīra tēlam vēl lielāku dramatismu, kamēr Hiltone pārliecinošā gaitā soļoja pa starmešu apspīdēto improvizēto mēli, ko ieskāva milzīgi reklāmu ekrāni. “Gucci meitene uz mūžu… Tas bija sapnis, soļot pa mēli Demnas debijas “Gucci Cruise” kolekcijas skatē,” Hiltone rakstīja savā “Instagram” kontā, raksturojot Taimskvēra pārvērtības modes mekā par “ikoniskām”.
Viņa nebija vienīgā vakara zvaigzne. “GucciCore” modes skatē piedalījās arī Sindija Krauforde, Emīlija Ratažkovski un Toms Breidijs, savukārt skatītāju rindās sēdēja Kima Kardašjana un Lindsija Lohana.
Vēlāk tajā pašā dienā Hiltone saglabāja savu tumšmates tēlu, arī apmeklējot rezidenci “Gucci Mansion” Manhetenā. Taču jau nākamajā rītā, dodoties uz dīdžeja setu Mehiko, viņa bija atgriezusies pie saviem ierastajiem blondajiem matiem.
Divu bērnu māmiņas īslaicīgās pārvērtības raisīja sajūsmu sociālajos tīklos — daudzi atzina, ka viņu gandrīz nebija iespējams atpazīt.