Izsludina otro “Loengrīns” koncertatskaņojumu Cēsīs Tarmo Peltokoski vadībā
Lielās klausītāju intereses dēļ Cēsu Mākslas festivālā izziņots Riharda Vāgnera operas "Loengrīns" koncertatskaņojuma papildkoncerts, kas Vidzemes koncertzālē "Cēsis" notiks 6. augustā, informēja festivāla rīkotāji.
Kā norāda organizatori, 8. augustā plānotajam koncertam biļetes tikušas izpārdotas rekordīsā laikā. Tādēļ, atsaucoties apmeklētāju pieprasījumam, skatītājiem tiek piedāvāta iespēja šo muzikālo notikumu piedzīvot papildu datumā – 6. augustā plkst. 18.00.
Pie diriģenta pults stāsies somu diriģents Tarmo Peltokoski – viena no spilgtākajām jaunās paaudzes personībām Eiropas klasiskajā mūzikā, kuram šie divi koncerti būs vienīgā uzstāšanās Latvijā šogad. Šīs divas tikšanās ar diriģentu ir īpašas arī tāpēc, ka jau 2027. gadā Peltokoski debitēs leģendārajā Baireitas festivālā Vācijā, esot šīs operas iestudējuma muzikālajam vadītājam un diriģentam.
6. un 8. augusta koncertos piedzīvosim spožu pieteikumu no galveno lomu izpildītājiem jeb solistiem – titullomā debitēs jaunais, strauju starptautisku karjeru uzsākušais uzlecošais somu tenors Johans Krogiuss, savukārt Elzas lomā – pasaulē pieprasītā dziedātāja, lietuviešu soprāns Vida Miknevičiūte, kuras harisma un vokālā meistarība iekarojusi arī Latvijas klausītāju sirdis.
Pārējās lomās dzirdēsim somu basu Timo Rihanenu un latviešu basu Rihardu Mačanovski. Līdzās uz skatuves mūziķiem pievienosies Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) un Valsts Akadēmiskais koris “Latvija” (VAK “Latvija”). Koncertatskaņojuma video instalācijas veidos režisors Dāvis Sīmanis.
“Loengrīns” ir leģenda par ticību, mīlestību un noslēpuma cenu. Brabantes princese Elza tiek apsūdzēta brāļa slepkavībā, un viņas liktenis tiek uzticēts liktenīgai divkaujai. Brīnumainā kārtā ierodas viņas aizstāvis – noslēpumains bruņinieks, kas peld pāri ezeram gulbja vilktā laivā. Viņš sola glābt Elzu, taču ar vienu nosacījumu: nekad nejautāt viņa vārdu un izcelsmi. Mīlestība uzplaukst, bet šaubas izrādās liktenīgas – pārkāpts solījums atklāj patiesību un iznīcina laimi…
Diriģents Tarmo Peltokoski, kura starptautiskā karjera šobrīd strauji uzplaukst pasaules mērogā, ir kļuvis par vienu no spilgtākajiem jaunās paaudzes Vāgnera mūzikas interpretiem. Viņa vadībā šis koncerts solās kļūt par aizraujošu un emocionāli piesātinātu muzikālu piedzīvojumu. Šobrīd Tarmo Peltokoski ir LNSO diriģents laureate, Brēmenes Vācu kamerfilharmonijas orķestra un Roterdamas filharmonijas orķestra galvenais viesdiriģents, Tulūzas Nacionālā Kapitolija orķestra mākslinieciskais vadītājs un Honkongas filharmonijas orķestra mākslinieciskā vadītāja pienākumu izpildītājs (nākamgad viņš ieņems mākslinieciskā vadītāja amatu), kā arī Dortmundas koncertzāles ekskluzīvais mākslinieks. Arī šogad Cēsu “Vāgneriānas” muzikālā vadība nodota šī kaislīgā Vāgnera mūzikas cienītāja un spožā diriģenta rokās.
