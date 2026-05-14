Krauzem atgriežoties parlamentā, deputāta mandātu zaudēs Zemmers
Līdzšinējam zemkopības ministram Armandam Krauzem (ZZS) atgriežoties parlamentā, Saeimas deputāta mandātu zaudēs Didzis Zemmers, aģentūrai LETA apstiprināja Zaļo un zemnieku savienībā (ZZS).
Zemmeram Saeimas deputāta mandāts tika apstiprināts 2023. gada septembrī, kad Krauze tika iecelts par zemkopības ministru. Lai kļūtu par parlamenta deputātu, Zemmers nolika deputāta mandātu Limbažu novada domē.
Jau ziņots, ka premjere Evika Siliņa (JV), kura ceturtdien paziņoja par demisiju, vēl pirms tam atbrīvoja Krauzi no amata, jo nevarot "tolerēt nekādu aizdomu ēnu pār ministriem". Tāpat viņa paziņoja, ka uz laiku no amata atstādinājusi Valsts kancelejas direktoru Raivi Kronbergu.
Ģenerālprokuratūras lietvedībā atrodas kriminālprocess, kas sākts par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu un pieļautu bezdarbību prettiesiska atbalsta sniegšanā kokrūpniekiem.
Prokuratūra paziņojusi, ka kriminālprocesā veiktas procesuālās darbības, tostarp, kratīšanas vairāku personu dzīvesvietās un darba vietās, tostarp Krauzes un Kronberga dzīvesvietā un darba vietā.
Ņemot vērā veicamo procesuālo darbību apjomu, to veikšanai tika piesaistīts arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB).
Likumsargi šodien procesuālo darbību laikā izņēmuši zemkopības ministra datoru un telefonu, kā arī viņš nodevis prokuratūrai dažādus dokumentus, to aģentūrai LETA pastāstīja Krauze, vienlaikus gan noliedzot, ka būtu ticis aizturēts.
Tas ir pretrunā ar prokuratūras oficiāli sniegto informāciju, ka gan Krauze, gan bijušais Kronbergs tā dēvētās koprūpnieku lietas ietvaros tika aizturēti uz procesuālo darbību veikšanas laiku.
Krauze klāstīja, ka nav apsūdzēts un ir procesa dalībnieks, jo pats esot iesniedzis iesniegumu Ģenerālprokuratūrā. Visas procesuālās darbības ir saistītas ar ministra iesniegumu prokuratūrā, apgalvoja Krauze.
Viņš skaidroja, ka ceturtdienas rītā piedalījās procesuālajās darbībās, kurās nodeva savus datus. Krauzem esot paskaidrots, ka viņš nav aizturēts.
Komentējot Siliņas lēmumu viņu atbrīvot no ministra amata, Krauze pauda viedokli, ka premjeres rīcība ir gļēva un apgrūtinās turpmāko sadarbību.
Sociālajos medijos viņš vēsta, ka atgriezīsies darbā Saeimā, kur pildīs deputāta pienākumus.