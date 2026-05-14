Piektdien Latvijā atgriezīsies vasarīgs siltums. Cik siltu laiku sinoptiķi sola?
Piektdien vietām Latvijā gaisa temperatūra pakāpsies virs +20 grādiem, krietni vēsāks laiks gaidāms Krievijas pierobežā un daļā piekrastes, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajā naktī būs galvenokārt neliels mākoņu daudzums, nakts sākumā dažviet valsts rietumu un centrālajā daļā īslaicīgi līs. Pūšot lēnam dienvidaustrumu vējam, gaiss atdzisīs līdz +2..+9 grādiem.
Dienā sauli brīžiem aizsegs mākoņi, valsts austrumu daļā gaidāms mākoņaināks laiks. Vietām Kurzemē īslaicīgi līs un iespējams pērkona negaiss, lietus gaidāms arī Krievijas pierobežā.
Pūtīs lēns vējš. Gaiss sasils līdz +17..+22 grādiem, valsts galējos austrumos un daļā piekrastes - līdz +12..+16 grādiem.
Rīgā piektdien gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +7..+9 grādiem, dienā termometra stabiņš sasniegs +21 grādu, vēsāk būs pilsētas ziemeļos, kur gaidāma jūras brīze.