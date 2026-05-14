Aldis Gobzems, kurš mainījis vārdu uz Arigo Toro, paziņo par atgriešanos Latvijas politikā
Aldis Gobzems, kurš mainījis vārdu uz Arigo Toro, sociālajos tīklos publicējis video, kurā paziņo par savu atgriešanos Latvijas politikā. Nepilnu piecu minūšu garajā video viņš dalās ar saviem skatījumiem par pašreizējo situāciju valstī un uzsver, ka pēc ilgiem pārdomām pieņēmis lēmumu atgriezties politiskajā arēnā.
Video sākumā Toro uzsver, ka viņš šobrīd atrodas Seviljā, kur ir bijis baznīcā, palūdzis Dieviņu un nonācis pie "loģiskiem secinājumiem" par situāciju Latvijā. Viņš norāda, ka šobrīd Latvijā opozīcija nespēj piedāvāt reālas pārmaiņas, un šī īsā perioda laikā būs redzams, ka pat tie politiķi, kas sola uzlabot situāciju, nespēs neko īsti mainīt. Viņš uzskata, ka valdība nebūs spējīga izveidot stabilu un darbspējīgu koalīciju, un tas novadīs pie lielāka haosa.
Toro atzīmē, ka Latvijā ir jābūt drosmīgai pieejai, lai aizsargātu bērnus no nevajadzīgām prasībām izglītībā, piemēram, no nesamērīgiem mājasdarbiem un pārspīlētām skolēnu slodzēm. Viņš norāda, ka šobrīd valdība ir pārāk vāja, lai veiktu kādas būtiskas pārmaiņas un aizstāvētu sabiedrības intereses, bet tuvākajās vēlēšanās tas var mainīties.
Turklāt Toro pauž, ka, lai arī dzīve Seviljā šķiet pievilcīga, viņš joprojām uzskata, ka ir jāatgriežas Latvijas politikā, jo uzskata, ka pēdējo 30 gadu laikā Latvijā nav bijis neviena politiķa, kurš būtu pierādījis, ka nebaidās pieņemt grūtus un sarežģītus lēmumus.
Toro noslēdz video ar apņemšanos turpināt darbu Latvijas politikā un piedalīties vēlēšanu procesā, jo viņam šķiet, ka viņa rakstura īpašības varētu būt tās, kas palīdzēs uzlabot Latvijas sabiedrību.