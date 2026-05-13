Turpmāk Rīgas zoodārza kaķu lemurus varēs vērot tiešraidē visu diennakti. VIDEO
Turpmāk ikviens varēs noskaidrot, ko dara kaķu lemuri, kad neviens viņus neredz. Kā ziņo Rīga zooloģiskais dārzs, lemuru dzīvesvietā uzstādītas tiešraides kameras, kas ļaus sekot līdzi Madagaskaras draiskulīgo iemītnieku ikdienai 24 stundas diennaktī.
Kaķu lemuri ir īpaši aizsargājama suga, kas savvaļā sastopama ierobežotā teritorijā – Madagaskarā –, zooloģiskie dārzi ir viena no iespējām sabiedrībai tos iepazīt klātienē. Savukārt jaunā iniciatīva vēl vairāk paplašina zooloģiskā dārza apmeklējuma pieredzi, ļaujot iepazīt vienu no pasaulē atpazīstamākajām kaķu lemuru sugām arī digitālā vidē.
“Brīvprātīgā darba laikā ar kolēģiem sakopām kaķu lemuru māju un tās apkārtni. Vērojot šos dzīvniekus, atskārtām, ka mums ar tiem ir kas kopīgs – arī lemuri, līdzīgi kā mūsu uzņēmums, izaicina sevi un citus neapstāties pie sasniegtā un, ceļā uz mērķi, nemitīgi meklē jaunus risinājumus. Šī ir iespēja iepazīt lemurus tuvplānā, sekojot to ikdienai, kas atgādina aizraujošu seriālu. Lai arī iniciatīva bieži tiks uztverta kā izklaide, esam pārliecināti, ka tā ilgtermiņā veicinās atbildīgāku attieksmi pret dabu,” norāda BALTA ilgtspējas vadītāja Karīna Verdenhofa.
Tiešraide ir pieejama visu diennakti, taču interesantākie brīži ir, kad tie aktīvi pārvietojas, savstarpēji komunicē un demonstrē savu rotaļīgo dabu. Tāpat iespaidīgs skats būs arī barošanu laikā, kas, sākoties vasarai, notiks katru dienu pulksten 13.00, kad lemuri pulcēsies ap gardo pusdienu šķīvi.
Rīga ZOO mitinās 10 kaķu lemuri, kuri dzīvo divās saimēs. Vienu no tām vada pieredzējusī mātīte Moana, kura kopā ar pieciem tēviņiem veido stabilu grupu, savukārt otrā saimē dzīvo viņas meita Vavy ar trim pēcnācējiem. Katram lemuram ir savs raksturs, ieradumi un vieta barā, ko īpaši interesanti ir vērot tiešraidē.
Kaķu lemuri ir viena no atpazīstamākajām lemuru sugām pasaulē, ko viegli pazīt pēc raksturīgās melni-baltās astes. Tie ir ziņkārīgi, aktīvi un ļoti sabiedriski dzīvnieki, kuru ikdiena ir piepildīta ar kustību un savstarpēju komunikāciju. Savvaļā kaķu lemuri dzīvo tikai Madagaskarā, un šobrīd suga ir apdraudēta, galvenokārt dzīvotņu izzušanas dēļ. Kameras tika uzstādītas sadarbībā ar kaķu lemuru krustvecāku – apdrošināšanas sabiedrības "Balta" atbalstu.