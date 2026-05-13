Svinīgi apsveiks “Talkas cilts balvas” uzvarētājus un godinās Lielās Talkas pašvaldību koordinatorus
15. maijā Rīgā notiks Lielās Talkas pateicības pasākums, godinot šogad dibinātās “Talkas cilts balvas” saņēmējus no visām vēsturiskajām zemēm un Rīgas, kā arī sakot paldies visiem pašvaldību Lielās Talkas koordinatoriem un talciniekiem par rosīgi aizvadīto Lielo Talku. Pēc Ministru prezidentes Evikas Siliņas aicinājuma pateicības pasākums notiks Ministru kabinetā plkst.12.30.
Pasākumā tiks godināts aktīvākais 2026. gada Lielās Talkas pašvaldību koordinators – Ludzas novada pārstāvis Aleksandrs Narnickis. Ludzas novadā tika talkots 74 reģistrētās talkas vietās, savukārt Rīgas Kurzemes un Zemgales izpilddirekciju teritorijās – 73 vietās, savukārt Ropažu un Jēkabpils novados – katrā pa 60 reģistrētajām vietām.
Jāatgādina, ka “Talkas cilts balvas” uzvarētāji tika noskaidroti pirms Lielās Talkas, kur katrā reģionā sabiedrības balsojums noteica vienu balvas saņēmēju. Lielās Talkas pateicības pasākumā svinīgi tiks apbalvoti uzvarētāji: Latgalē balvu ieguvis Ivo Brūvers, Sēlijā - Ilona Šulte, Kurzemē - Saldus vidusskolas kolektīvs, Rīgā - Līga Sama un Pļavnieku apkaimes biedrība, Vidzemē - Madara Mažajeva, bet Zemgalē - Māris Strautnieks. Jaundibinātās “Talkas cilts balvas” autore ir stikla māksliniece Ieva Strazdiņa. “Talkas cilts balvu” īsteno Lielā Talka un zīmols “Mežpils alus”, atbalsta “Rimi Latvia”.
Tāpat tiks sveikti Lielās Talkas konkursa “Zaļais, kur esi?” uzvarētāji – TDA “Vaduguns” un Liepājas Jāņa Čakstes vidusskolas skolēnu līdzpārvalde, kuri rosinošā veidā sociālajos tīklos aicināja sabiedrību uz zaļu dzīvesveidu un dalību Lielajā Talkā.
Lielā Talka, kas šogad 25. aprīlī ar saukli “Roku rokā – Latvijai!” notika jau 19. reizi, ik gadu aicina iedzīvotājus visās vecuma grupās piedalīties dažādās vides sakopšanas, apzaļumošanas un savstarpējas palīdzības aktivitātēs. Lielo Talku rīko biedrība “Pēdas LV” sadarbībā ar Klimata un enerģētikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Valsts mežiem, Dziesmu svētku biedrību. Lielo Talku atbalsta Rimi, Mežpils alus, DHL, SIA Getliņi EKO.