2024. gada pasaules čempionātā Latviju pārstāvējušais Raivis Ansons pēdējās spēlēs nav spēlējis un Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš šī iemesla dēļ ar hokejistu nerēķinās ar tad, ja būtu pieejams.
Šodien 10:29
Raivja Ansona "Penguins" ar uzvaru sāk Kaldera kausa ceturtdaļfinālu
Amerikas Hokeja līgas (AHL) izslēgšanas turnīra jeb Kaldera kausa izcīņas ceturtdaļfinālu otrdien bez latviešu uzbrucēja Raivja Ansona sastāvā ar uzvaru uzsāka Vilksbāras/Skrentonas "Penguins" komanda.
"Penguins" bez Ansona pieteikumā mājās ar 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) pārspēja Springfīldas "Thunderbirds", sērijā līdz trim uzvarām izvirzoties vadībā ar 1-0.
Ansons šosezon Kaldera kausā aizvadījis vienu maču iepriekšējā kārtā pret Hēršijas "Bears", kurai traumas dēļ nevar palīdzēt uzbrucējs Ēriks Mateiko.
Sezonu AHL turpina arī Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks, kura pārstāvētā Grendrepidsas "Griffins" sasniegusi Rietumu konferences pusfinālu, kurā tiksies ar Čikāgas "Wolves".
Pērn par Kaldera kausa ieguvēju kļuva Ebotsfordas "Canucks", kuras latviešu vārtsargs Artūrs Šilovs tika atzīts par AHL izslēgšanas turnīra vērtīgāko spēlētāju.