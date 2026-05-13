Pēc skaļā protesta taksometru nozarē situācija tikai pasliktinājusies
Pirms mēneša vairāki simti taksometru vadītāju rīkoja protestu pret kopbraukšanas platformas “Bolt” politiku, aicinot atbildīgās iestādes ierobežot uzņēmuma dominējošo stāvokli tirgū. Protestētāji uzskatīja, ka platforma neveicina godīgu konkurenci un apdraud vietējo uzņēmumu pastāvēšanu.
Tomēr, kā raksta Lsm.lv, nozares pārstāvji norāda, ka streiks nav devis cerētos rezultātus. Gluži pretēji – pēc protesta situācija esot pasliktinājusies. Taksometru nozares pārstāve Jeļena Petrova apgalvo, ka “Bolt” pēc streika vēl vairāk samazinājis tarifus, padarot šoferu ienākumus kritiski zemus.
“Tarifi jau iepriekš bija katastrofāli zemi, bet tagad tie samazināti vēl vairāk. Tas apdraud vadītāju iespējas nopelnīt un vispār izdzīvot,” norāda Petrova.
Protesta akcija pret "Bolt"
Rīgā pirmdien vairāki simti taksometru vadītāju devušies protesta braucienā pret "Bolt" īstenoto politiku.
Viņa arī kritizē platformas ieviestos koeficientus un noteikumus, kas attiecas uz dažādām vadītāju kategorijām un dzeltenajiem numuriem. Pēc viņas teiktā, tas rada neskaidrības un apgrūtina darbu.
Savukārt iedzīvotāji atzīst, ka braucienu cenas kļuvušas neierasti zemas. Daļa klientu norāda, ka par salīdzinoši nelielu samaksu iespējams šķērsot gandrīz visu Rīgu, taču vienlaikus pauž līdzjūtību šoferiem, kuriem pēc komisijas maksām, degvielas un automašīnas uzturēšanas izmaksām paliek ļoti maz.
Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrības LAKRS priekšsēdētāja Inga Vējiņa stāsta, ka pēc protesta Satiksmes ministrija sagatavojusi plānu grozījumiem Autopārvadātāju likumā, tomēr nozare ar piedāvātajiem risinājumiem nav apmierināta.
Arodbiedrība uzskata, ka nepieciešams atsevišķs regulējums taksometru nozarei, kā arī lielāka sociālā aizsardzība šoferiem. Starp priekšlikumiem ir prasība nodrošināt vadītājiem darba algu un sociālās garantijas, tostarp slimības pabalstus.
“Tas nav tikai taksistu jautājums – tas ir valstiska līmeņa jautājums par darba tiesībām un sociālo aizsardzību,” uzsver Vējiņa.
Pirms maija svētkiem arodbiedrība aicinājusi Satiksmes ministriju uz sarunām par nozares problēmām, taču atbildi vēl nav saņēmusi. Nozares pārstāvji neizslēdz iespēju rīkot jaunus protestus.