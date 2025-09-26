Kapučīno uzputenis
Lai uzputenis būtu bagātīgāks, to var izrotāt ar cepumiem un ogām.
Gatavošanas laiks: 30 minūtes
Sastāvdaļas
- 200 g saldā krējuma
- 150 g kvalitatīvas baltās šokolādes
- 15 g šķīstošā kapučīno pulvera
- 4 olas
- 3 plāksnītes želatīna
- 2–3 ēdk. pūdercukura
- šķipsniņa sāls
- kakao pulveris pārkaisīšanai
Pagatavošana
1. solis
Šokolādi rupji sakapā vai salauz gabaliņos un karsta ūdens peldē izkausē.
2. solis
Kapučīno pulveri izšķīdini 2 ēdamkarotēs karsta ūdens.
3. solis
Olām atdali dzeltenumu no baltuma. Baltumus ieliec ledusskapī. Dzeltenumus kopā ar kafiju saputo, pēc tam iemaisi izkausēto šokolādi.
4. solis
Želatīnu iemērc aukstā ūdenī, pēc tam izspied, izšķīdini 2 ēdamkarotēs karsta ūdens un iemaisi šokolādē.
5. solis
Olu baltumus ar šķipsniņu sāls saputo stingrās putās. Krējumu ar pūdercukuru arī saputo stingrās putās.
6. solis
Vispirms šokolādes maisījumā iejauc ēdamkaroti olbaltuma, pēc tam iecilā pārējo olbaltumu un putukrējumu.
7. solis
Uzputeni pildi deserta trauciņos un uz 3–4 stundām ieliec ledusskapī. Pirms likšanas galdā pārkaisi ar kakao pulveri.
