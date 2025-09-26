Kapučīno uzputenis
foto: Shutterstock
Garšīgi

Kapučīno uzputenis

Jauns.lv

Lai uzputenis būtu bagātīgāks, to var izrotāt ar cepumiem un ogām.

Gatavošanas laiks: 30 minūtes

Sastāvdaļas

  • 200 g saldā krējuma
  • 150 g kvalitatīvas baltās šokolādes
  • 15 g šķīstošā kapučīno pulvera
  • 4 olas
  • 3 plāksnītes želatīna
  • 2–3 ēdk. pūdercukura
  • šķipsniņa sāls
  • kakao pulveris pārkaisīšanai

Pagatavošana

1. solis

Šokolādi rupji sakapā vai salauz gabaliņos un karsta ūdens peldē izkausē.

2. solis

Kapučīno pulveri izšķīdini 2 ēdamkarotēs karsta ūdens.

3. solis

Olām atdali dzeltenumu no baltuma. Baltumus ieliec ledusskapī. Dzeltenumus kopā ar kafiju saputo, pēc tam iemaisi izkausēto šokolādi.

4. solis

Želatīnu iemērc aukstā ūdenī, pēc tam izspied, izšķīdini 2 ēdamkarotēs karsta ūdens un iemaisi šokolādē.

5. solis

Olu baltumus ar šķipsniņu sāls saputo stingrās putās. Krējumu ar pūdercukuru arī saputo stingrās putās.

6. solis

Vispirms šokolādes maisījumā iejauc ēdamkaroti olbaltuma, pēc tam iecilā pārējo olbaltumu un putukrējumu.

7. solis

Uzputeni pildi deserta trauciņos un uz 3–4 stundām ieliec ledusskapī. Pirms likšanas galdā pārkaisi ar kakao pulveri.

Recepte tapusi sadarbībā ar De'Longhi

Citi šobrīd lasa