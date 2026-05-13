Gaidāma partijas "Progresīvie" tikšanās ar Eviku Siliņu
Trešdien plkst. 14.00 gaidāma partijas "Progresīvie" Saeimas frakcijas tikšanās ar premjerministri Eviku Siliņu (JV), lai pārrunātu turpmāko darbu koalīcijā.
Iecerēts, ka puses pārrunās politiskos procesus kopš dronu incidenta Rēzeknē. Siliņa uz tikšanos nākšot ar savu izvirzīto aizsardzības ministra amata kandidātu pulkvedi Raivi Melni. Pirms tam plkst. 13.30 Siliņa ar Melni dosies uz tikšanos "Jaunās vienotības" Saeimas frakcijā, kas jau ir paziņojusi, ka pilnībā atbalsta Siliņas darbības.
"Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs, vaicāts, vai "Progresīvie" varētu virzīt savu kandidātu aizsardzības ministra amatam, norādīja, ka "Progresīvie" vispirms vēlas sarunu ar Siliņu par lēmumiem un politisko procesu kopš pagājušās ceturtdienas. "Tad arī lemsim par tālāko," teica Šuvajevs.
Pašlaik nav skaidrs, vai premjerei vēl ir strādājoša koalīcija, jo pēc politiķes lēmuma atbrīvot no amata aizsardzības ministru Andri Sprūdu (P) partija "Progresīvie" ir paziņojusi, ka Siliņa nespēj atbildīgi vadīt valdību.
"Jaunās vienotības" (JV) vadība pašlaik nedod skaidru redzējumu, kā iecerēts sakārtot saspringtās attiecības ar "Progresīvajiem", lai turpinātu eksistēt Siliņas valdības koalīcija, tā vietā uzsvaru cenšoties likt uz jauna aizsardzības ministra apstiprināšanu.
Lēmumu pieprasīt Sprūda demisiju premjere pieņēma pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. JV piesauc arī citus "nopietnus iemeslus, kas krājušies ilgākā periodā", proti, Sprūdam tiek pārmesta "augsta (ap 40%) personāla mainība Aizsardzības ministrijā un divu valsts sekretāru nespēja sastrādāties ar ministru".
Savukārt Sprūds paziņoja par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs. Vienlaikus turpinās izvērtējums par Nacionālo bruņoto spēku rīcību pēc incidentiem, kā arī darbs pie pretgaisa aizsardzības stiprināšanas.