Liepājas koncertzālē Mātes dienu sagaida Dienviditālijas noskaņās
Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” sērijas “Personīgi” pavasara noslēgumā Mātes dienā izskanēja Dienviditālijas vokālās mūzikas gars ar kvartetu “Faraualla”, kas no Apūlijas saknēm radīja daudzvalodīgu, ritmiski un emocionāli piesātinātu programmu. Koncertā skanēja jaunā albuma “Culla e Tempesta” dziesmas – no šūpuļdziesmām un rīkles dziedājumiem līdz negaidītām interpretācijām un “Bella Ciao”, apliecinot cilvēka trauslumu, cerību un gaismu.
Mātes diena jau tradicionāli iezīmē Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” Kamerzāles sērijas “Personīgi” pavasara sezonas noslēgumu. Šoreiz klausītājiem tā dāvāja iespēju sajust Dienviditālijas vokālās mūzikas garu un spēku kopā ar kvartetu “Faraualla” un koncertprogrammu, kurā satiekas pasaules dažādās kultūras, cilvēka trauslums, cerība un gaisma.
Vokālo kvartetu “Faraualla” veido četras dziedātājas – Gabriella Skavjone (Gabriella Schiavone), Terēza Vallarella (Teresa Vallarella), Loredana Savīno (Loredana Savino) un Maristella Skavjone (Maristella Schiavone), kuras vieno interese par balsi kā daudzdimensionālu instrumentu, pētot dažādu tautu, laikmetu un kultūru vokālās tradīcijas. Viņu mūziku spēcīgi ietekmējusi viņu dzimtene – Apūlijas reģions un arī Bari pilsēta, ko dziedātājas sauc par mājām. Šī zeme gadsimtiem ilgi bijusi dažādu tautu satikšanās vieta, kas bagātinājis tās skanējumu.
“Šī ir mūsu interpretācija Apūlijai, Bari muzikantiem. Tas ir tas, ko mēs darām ar savu mūziku. Mums patīk vākt mūziku, vārdus, grāmatas, un tas viss savienojas mistiskajā vietā, kuru sauc “Faraualla”. Šajā vietā viss satiekas, sakausējas kopā, un no tā rodas mūzika, ar kuru šodien vēlamies ar jums dalīties,” klausītājus uzrunāja Maristella Skavjone.
Koncertā izskanēja dziesmas no ansambļa jaunākā albuma “Culla e Tempesta” (“Šūpulis un vētra”), kas veltīts dabai un bērniem – mūsdienu pasaules trauslākajiem un vienlaikus spēcīgākajiem simboliem. Tajā savijas oriģinālkompozīcijas, tautasmūzikas ietekmes, daudzvalodīgi teksti un vokālie meklējumi. Dziesmās līdzās poētiskām un mediatīvām noskaņām sastopama arī enerģija, ritms un rotaļīgums, veidojot kontrastu starp “šūpuli” kā drošības un dzīvības simbolu un “vētru” kā pārmaiņu, satricinājumu un pretošanās tēlu.
Dziesmās atklājās nāru atbalsis no jūras dzīlēm, vitāli dievvārdi latīņu mēlē un tarantellas ritmos, šūpuļdziesma un rīkles dziedājumi, puertorikāņu repera Daddy Yankee hits “Gasolina” vēl nedzirdētā versijā kā veltījums Bari sieram “provolina”, un vēl daudz kas cits aizraujošs, temperamentīgs un valdzinošs, ko ar uzmundrinošiem ritmiem pavadīja sitaminstrumentālists Mikēle Marrulli (Michele Marruli). Koncertu noslēdza itāļu pretošanās kustības dziesma “Bella Ciao”, ko dziedātājām mācīja skolas solā, taču arī šobrīd tā ir aktuāla ne tikai pašām, bet visai pasaulei.
Raksturīgi “Lielā dzintara” koncertsērijai “Personīgi” – pēc koncerta 2. stāva galerijā klausītāji tikās ar dziedātājām neformālā gaisotnē, uzzinot par kvarteta pirmsākumiem, iedvesmas avotiem un vokālajām tehnikām.