Melnis gribētu runāt, lai AM valsts sekretārs Puriņš nepamet amatu
Aizsardzības ministram virzītais pulkvedis Raivis Melnis, ja tiktu apstiprināts amatā, iecerējis runāt ar patreizējo Aizsardzības ministrijas (AM) valsts sekretāru Aivaru Puriņu, lai viņš nepamestu amatu.
Vaicāts, vai viņam ir padomā cilvēki, kas apstiprināšanas gadījumā strādātu Meļņa birojā un vai mēģinātu pierunāt palikt amatā līdzšinējo valsts sekretāru, pulkvedis pauda, ka ministrijas darbam svarīga ir nepārtrauktība. Ja tikšot apstiprināts amatā, tad uzrunāšu līdzšinējo ministrijas valsts sekretāru turpināt darbu.
Aizsardzības ministra kandidāts Puriņu vērtējot kā savas nozares profesionāli.
Puriņš bija skops komentāros, vai apsver palikšanu amatā pēc ministra nomaiņas. Ar pulkvedi Puriņš nav runājis, turklāt vēl esot jāgaida Saeimas balsojums par Melni. "Tagad jau viss kaut kas gaisā. Kā saka, lai nosēžās... Es pagaidām, kamēr nav ministra, cītīgi strādāšu," izteicās Puriņš.
Puriņš arī nevēlējās izteikt vērtējumu par Melni kā ministra amata kandidātu.
Aizsardzības ministrija 22. aprīlī informēja, ka Puriņš iesniedzis atlūgumu un šo amatu atstās 31. maijā. Puriņš līdz šim nav plaši komentējis atlūguma iemeslus, vien apliecinājis, ka aiziešana no amata nav "pēkšņs kopums" un jau iepriekš gribējis aiziet no amata, bet vēlāk pārdomājis. Ministrija arī toreiz paziņoja, ka drīzumā tiks izsludināts atklāts konkurss uz ministrijas valsts sekretāra vietu.
Tikmēr svētdienas vakarā par atkāpšanos no amata paziņoja aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P), un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja premjere Evika Siliņa (JV), kura jau uzrunājusi pulkvedi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot piekritis. Premjere uzskata, ka ministrija jāvada profesionālim.
Lēmumu premjere pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē.
Savukārt Sprūds paziņojis par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs. Vienlaikus turpinās izvērtējums par NBS rīcību pēc incidentiem, kā arī darbs pie pretgaisa aizsardzības stiprināšanas. Pirmdien Sprūds aizvadīja pēdējo dienu ministra amatā.