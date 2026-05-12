Vai Siliņas valdība sašķobīsies? “Progresīvie” sola šonedēļ tikt skaidrībā par darbu koalīcijā
Partija "Progresīvie" šonedēļ tiks skaidrībā par tālāko darbu koalīcijā, norādīja politiskā spēka Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs, kurš otrdien Rīgas pilī tikās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču.
Šuvajevs akcentēja, ka sarunā ar Valsts prezidentu izceltas vairākas nepilnības 7. maija rītā, kad Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja bezpilota lidaparāti, un šīs kļūdas ir padziļināti jāanalizē. Politiķis minēja, ka runa ir arī par Nacionālo bruņoto spēku (NBS) spējām laicīgi identificēt dronus, kas, viņa ieskatā, šajā rītā nenostrādāja.
"Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs uzsvēra, ka nākamais jautājums ir par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pienākumu pēc NBS prasības iedarbināt šūnapraidi, kas, pēc Šuvajeva paustā, arī neesot noticis. Tāpat politiskā spēka pārstāvji vērsuši Valsts prezidenta uzmanību uz izaicinājumiem, kas attiecas uz Krīzes vadības centru.
Politiķis klāstīja, ka ir vairāki priekšlikumi un likumi, kurus vajadzēja izskatīt un pieņemt līdz 2025. gada 31. decembrim, piemēram, Nacionālo risku katalogu. Viņš atzīmēja, ka tas nav izdarīts un tā ir premjeres Evikas Siliņas (JV) atbildība.
"Mēs Valsts prezidentam norādījām uz vairākām lietām, kas nenostrādāja, un premjeres lēmums meklēt vainīgos un atrast tos tikai Aizsardzības ministrijā ir ārkārtīgi politizēts un, mūsu ieskatā, bezatbildīgs, jo tas rada situāciju, kur mēs sākam apšaubīt NBS un nesākam godīgi un atklāti izvērtēt visas sistēmas jautājumus," teica "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs.
"Progresīvo" pārstāvji skaidrojuši Valsts prezidentam savu nostāju, ka Ministru prezidentes rīcība kopš piektdienas rīta liecinājusi, ka šis jautājums kopumā tiks politizēts. Šuvajevs akcentēja, ka "Progresīvajiem" tas radījis pārliecību rīkoties, lai novērstu NBS pakļaušanu politiskajai kampaņai.
""Progresīvo" frakcijai ir būtiski uzdot visus šos jautājumus premjerei, ko mēs ceram izdarīt rīt," sacīja politiķis.
Jautāts, kā "Progresīvo" frakcijas gaidas no šīs tikšanās salāgot ar Ministru prezidentes vēlmēm, jo paredzēts, ka viņa uz šo tikšanos ņems līdzi pulkvedi Raivi Melni, kuru viņa uzrunājusi aizsardzības ministra amatam, Šuvajevs uzsvēra, ka premjere uz šo tikšanos var ņemt līdzi jebkuru savu kolēģi vai padomnieku.
"Mūsu jautājumi būs premjerei, nevis potenciālajam aizsardzības ministra kandidātam. Svarīgākais, ko es saklausīju no Valsts prezidenta, ir vēlme pēc iespējas ātrāk ieviest skaidrību visos šajos jautājumos," teica "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs.
Jau rakstīts, ka patlaban nav skaidrs, vai premjerei vēl ir strādājoša koalīcija, jo pēc politiķes lēmuma atbrīvot no amata aizsardzības ministru Andri Sprūdu partija "Progresīvie" ir paziņojusi, ka Siliņa nespēj atbildīgi vadīt valdību. Vienlaikus politiskais spēks trešdien plāno tikšanos ar Siliņu, pirms paziņot gala lēmumu par turpmāko rīcību.
"Jaunās vienotības" (JV) vadība patlaban nedod skaidru redzējumu, kā iecerēts sakārtot saspringtās attiecības ar "Progresīvajiem", lai turpinātu eksistēt Siliņas valdības koalīcija, tā vietā uzsvaru cenšoties likt uz jauna aizsardzības ministra apstiprināšanu.
Lēmumu pieprasīt Sprūda demisiju premjere pieņēma pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. 7. maija agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja vairāki bezpilota lidaparāti. Divi no tiem nokrita Rēzeknē, bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu.
JV piesauc arī citus "nopietnus iemeslus, kas krājušies ilgākā periodā", proti, Sprūdam tiek pārmesta "augsta personāla mainība Aizsardzības ministrijā un divu valsts sekretāru nespēja sastrādāties ar ministru".
Savukārt Sprūds paziņoja par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs. Vienlaikus turpinās izvērtējums par NBS rīcību pēc incidentiem, kā arī darbs pie pretgaisa aizsardzības stiprināšanas.