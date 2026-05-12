Valainis: Latvijai šobrīd vajag nevis politisku drāmu, bet drošību, pārliecību un skaidru rīcību
Dronu incidents izgaismoja nopietnas problēmas Latvijas aizsardzības sistēmā. Taču šobrīd svarīgākais nav “Jaunās Vienotības” (JV) un “Progresīvo” savstarpējie strīdi vai publiska attiecību skaidrošana. Svarīgākais ir atbildība un rīcība, uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS).
“Koalīcijā nebija runas par Andra Sprūda demisijas pieprasīšanu, ZZS sagaidīja skaidras atbildes par notikušo situāciju, secinājumus un konkrētu rīcības plānu. Taču ministrs atkāpās no amata, un faktiski tas nozīmē, ka Progresīvie paši noņēma savu ministru. Tā ir pašas partijas politiskā izvēle, un līdz ar to arī atbildība par tālāko pilnībā paliek Progresīvo pusē. Šīs valdības laikā šī jau ir trešā reize, kad Progresīvie maina savu ministru. Aizsardzības jomā šāda nestabilitāte nav tikai politisks jautājums, tā tieši ietekmē sabiedrības uzticību valsts drošībai, lēmumu nepārtrauktībai un valsts spējai krīzes situācijās rīkoties pārliecinoši un profesionāli,” pauž Valainis.
Pēc viņa paustā, tieši tāpēc atbildēm uz būtiskākajiem jautājumiem bija jābūt jau svētdien, brīdī, kad ministrs atkāpās.
Sabiedrībai un koalīcijas partneriem jau toreiz bija tiesības sagaidīt skaidru redzējumu:
1. vai Progresīvie pilnā apjomā uzņemas politisko atbildību par aizsardzības nozari;
2. kādi secinājumi izdarīti pēc šīs krīzes;
3. kāds ir konkrētais rīcības plāns tālāk.
“Mēs šīs atbildes vēljoprojām gaidām arī šodien,” piebilst ministrs.
“Izvairīšanās no sarunām un skaidras pozīcijas nepalīdz situāciju atrisināt, tā tikai vairo nenoteiktību gan valdībā, gan sabiedrībā. Šobrīd ir jāspēj nākt uz sarunām ar skaidru redzējumu un konkrētu atbildību, nevis mēģināt bēgt no problēmām ar politiskiem saukļiem par apkārt pastāvošo netaisnību vai emocionāliem pārmetumiem partneriem,” uzsver Valainis.
“Krīze nav tikai viena ministra jautājums. Tā ir uzticības krīze aizsardzības pārvaldībā. Un šī atbildība joprojām ir Progresīvo rokās. ZZS sagaida atbildīgu rīcību, un tam jānotiek ātri. Ja tā vietā redzēsim vilcināšanos, izvairīšanos no atbildības un valdības darba destabilizēšanu, tad tas pēc būtības jau būs vērtējams kā mērķtiecīga koordinēta rīcība valdības gāšanai, apzināti destabilizējot situāciju laikā, kad valstij nepieciešama stabilitāte un skaidra rīcība,” pauž ministrs.
Viņš aicina Progresīvos jau šodien pierādīt, ka viņi patiešām vēlas strādāt valdībā, ne tikai šajā sasaukumā, bet arī nākotnē pēc vēlēšanām: “Tieši no tā, kā viņi risinās šo situāciju, lielā mērā būs atkarīgs, vai viņiem vispār var uzticēties kā valdības partneriem valsts drošībai svarīgos jautājumos. Šo krīzi nedrīkst pārvērst politiskā cīņā vai izmantot savstarpējiem pārmetumiem, valsts drošības jautājumus nedrīkst politizēt.”
“Es sagaidu, ka Progresīvie uzņemsies atbildību un atrisinās šo situāciju. Tas nozīmē vai nu nekavējoties izvirzīt jaunu aizsardzības ministra kandidātu ar skaidru redzējumu un spēju stabilizēt nozari, vai arī godīgi atzīt, ka viņi vairs nevēlas uzņemties atbildību par aizsardzības jomu un no tās atteikties. Latvijai šobrīd vajag nevis politisku drāmu, bet drošību, stabilitāti un skaidru rīcību,” uzsver Valainis.