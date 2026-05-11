Piebalgas muzeji aicina uz neparastām aktivitātēm Muzeju naktī
Sestdien, 23. maijā, Piebalgas muzeju apvienība aicina ikvienu interesentu piedalīties starptautiskajā akcijā "Muzeju nakts", kuras šī gada vienojošā tēma ir "Priekšmeta piedzīvojumi".
No plkst. 19.00 līdz pat 01.00 naktī apmeklētājiem būs iespēja iepazīt vēsturiskus stāstus, izbaudīt muzikālus priekšnesumus un piedalīties neparastās nakts aktivitātēs četros Piebalgas memoriālajos muzejos un krājuma daļā.
Šogad muzeji ir sagatavojuši īpašas programmas, ļaujot apmeklētājiem atklāt, kādus stāstus glabā šķietami ikdienišķi, bet vēsturiski nozīmīgi priekšmeti.
Vakara programma Piebalgas muzejos:
• Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna memoriālais muzejs "Jāņaskola" Aicina uz muzikāli vizuālu koncertuzvedumu "Rakstāmspalvas stāsts". Muzikālā ceļojumā (flautas un klavieru pavadījumā) apmeklētāji varēs iepazīt rakstāmspalvas stāstu gan kā dabas elementu, gan kā formu un simbolu cilvēka radošajā pasaulē. Koncertuzvedumi norisināsies plkst. 19:00, 20:30 un 22:00.
• Brāļu Kaudzīšu memoriālais muzejs "Kalna Kaibēni" Piedāvā programmu "Eiropa koferī – brāļu Kaudzīšu ceļojumi". Apmeklētāji dosies četru pieturu ceļojumā, izzinot kofera stāstus. Visā pasākuma laikā norisināsies arī nakts ekskursija muzejā.
• Antona Austriņa memoriālais muzejs "Kaikaši" Aicina uz "Vēstuļu nakti Kaikašos". Tiks atklāti stāsti, ko glabā Mudītes Austriņas sarakstes ar tuviem cilvēkiem. Vakaru papildinās projekcija ar vēstuļu lasījumu un fotogrāfijām. Bērniem no plkst. 19:00 līdz 23:00 būs pieejama interaktīva orientēšanās spēle ar uzdevumiem. Savukārt plkst. 22:00 ikviens aicināts pievienoties nakts pārgājienam ar lāpām uz Tauna ezeru.
• Kārļa Skalbes memoriālajā muzejā “Saulrieti” Muzeju naktī atdzīvosies garderobes pasaka, stāsts par tērpiem, kas klusībā glabā veselu dzīvi. Lizetes, Kārļa un viņu meitas Ilzes apģērbi atklāsies kā liecinieki laikmetam, personībām un ikdienas skaistumam. Kopā ar Vecpiebalgas vidusskolas PIIP “Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņiem aicinām radošajā darbnīcā, kur kopā veidosim papīra lelles un ietērpsim tās dažādu laikmetu iedvesmotos tēlos.
• Piebalgas muzeju apvienības "Orisāre" krājuma daļa ("Zemnieki", Inešu pag.) būs atvērta no plkst. 23:00 līdz 01:00, piedāvājot vēlās nakts stundu programmu "Skolas hronika: Skola ir maza valsts", kas norisināsies plkst. 23:00 un 24:00. Tajā tiks izzināts Kaibēnu, vēlāk Ogrēnu (Kaudzīšu) skolas likteņstāsts 158 gadu garumā. Apmeklētāji varēs ne tikai aplūkot krājuma priekšmetus, bet arī paši izmēģināt roku, rakstot ar grifeli uz šīfera tāfeles.
Visos muzejos vakara gaitā būs atvērtas arī patstāvīgās ekspozīcijas un izstādes.
Tāpat Inešos, Vecpiebalgas muižas teritorijā, no plkst. 19.00 līdz 1.00 durvis vērs vietējie uzņēmēji, sarūpējot īpašus nakts piedāvājumus. Apmeklētājiem būs atvērta Piebalgas porcelāna fabrika, kur ikviens varēs ielūkoties jaunajās telpās, darbosies dabīgās kosmētikas ražotne “Apimi” un mākslinieces Līgas Merginas darbnīca. Plkst. 19.00 uz Piebalgas novadpētniecības ekspozīcijas apskati aicinās Ella Frīdvalde-Andersone, savukārt dažādas aktivitātes piedāvās Inešu jauniešu centrs. Muzeju nakts laikā nobaudīt gardu maltīti līdz pat pusnaktij aicinās kafejnīca “Pils”.
Sīkāka informācija par muzeju atrašanās vietām un programmām atrodama šeit un muzeju sociālo tīklu kontos. Laipni gaidīti visi lieli un mazi vēstures, kultūras un nakts burvības cienītāji!