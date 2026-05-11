Brīvprātīgo ugunsdzēsēju vienības Dienvidkurzemes novadā aktīvi dodas izsaukumos
Aprīlī Dienvidkurzemes novadā brīvprātīgie ugunsdzēsēji ciešā sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu operatīvi reaģēja uz desmitiem izsaukumu, galvenokārt kūlas un meža ugunsgrēkiem, kā arī citiem apdraudējumiem. Neskatoties uz maldinošiem izsaukumiem un traģisku gadījumu Vaiņodē, viņi turpināja sniegt atbalstu kopienai, piedalījās izglītojošos pasākumos un palīdzēja vietējiem notikumiem.
Galvenie izaicinājumi aprīlī bija pērnās zāles jeb kūlas ugunsgrēku dzēšana:
- Cīravas pagastā mēneša laikā kūlu dzēsa divās vietās,
- Aizputes pagastā, Rokasbirzē kūlas dzēšana notika 4 ha platībā,
- Dunikas pagastā dzēsa kūlu un mežu, nosargājot dzīvojamo māju. Ugunsgrēks izcēlās, jo pie mājas bija dedzināts un bez uzraudzības atstāts ugunskurs,
- Nīcas pagastā, Rudē dzēsa kūlu un mazdārziņa būvi,
- Grobiņas pagastā dzēsa mašīnas piekabi un kūlu 700 m2 platībā.
Notika arī maldinoši izsaukumi. Lai gan palīdzība nebija nepieciešama, brīvprātīgie ugunsdzēsēji vienmēr ir gatavi reaģēt.
Papildus tam ugunsdzēsēji devās arī uz vairākiem citiem notikumiem:
- sodrēju degšanu Gramzdas pagastā, Cīravas pagastā un Priekulē,
- gružu degšanu Dunikas pagastā,
- pāri ceļam nokritušu koku savākšanu Gramzdas pagastā,
- šķūņa degšanu Aizputē un Nīcas pagastā,
- apkures katlu cauruļu bojājumiem Vērgales pagastā, Ziemupē,
- sadūmojumu dzīvoklī Aizputē un mājā Rucavas pagastā,
- bīstamu meža ugunsgrēku Vaiņodes pagastā.
Diemžēl ugunsnelaimē privātmājā Vaiņodē bojā gāja sirmgalve.
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, papildus izsaukumiem, nogādāja ūdeni Paplakas un Purmsātu kapsētā, lai varētu laistīt sastādītās puķes. Tāpat biedrība atbalstīja arī Dienvidkurzemes tūrisma ralliju, kur rallija dalībniekiem bija jāizpilda dažādi uzdevumi.
Starp satraucošajiem glābšanas darbiem brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība piedalījās tradicionālajā Ata Kronvalda Durbes pamatskolas Lieldienu pasākumā “Ar drošību pretī pavasarim!”, kurā jaunieši pārvarēja visus sagatavotos fiziskos uzdevumus un iepazinās ar ugunsdzēsēju ekipējumu.
Brīvprātīgie ugunsdzēsēji aprīlī iesaistījās arī īsfilmas tapšanā. Par savu lielisko sniegumu, dzēšot treileri, viņus gandrīz pārvilināja darbam filmēšanas komandā. Tomēr Vaiņodes ugunsdzēsēji palika uzticīgi savam aicinājumam un turpinās sargāt novadu.