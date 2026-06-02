Šodien 16:20
Liepājas Reģionālā slimnīca pateicas ilggadējam ķirurgam Viesturam Rozītim
Liepājas Reģionālā slimnīca ar dziļu cieņu pateicas dakterim Viesturam Rozītim par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu, izcilu profesionalitāti un nenovērtējamu ieguldījumu ķirurģijas attīstībā un jauno ārstu izaugsmē. Viņa vārds slimnīcā simbolizē atbildību, cilvēcību, mieru un profesionalitāti.
Ar dziļu cieņu un pateicību sakām paldies dakterim Viesturam Rozītim par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu Liepājas Reģionālajā slimnīcā.
Ārsts ir izcils profesionālis, pieredzējis ķirurgs un uzticams kolēģis, kura darbs, zināšanas un attieksme palīdzējušas tūkstošiem pacientu.
Viņa ieguldījums Ķirurģijas nodaļas attīstībā un jauno ārstu profesionālajā izaugsmē ir nenovērtējams.
Ārsta Viestura Rozīša vārds slimnīcā vienmēr saistās ar augstu atbildības sajūtu, cilvēcību, mieru un profesionalitāti.
Liepājas Reģionālā slimnīca saka paldies dakterim par gadiem, kas veltīti pacientiem, kolēģiem un medicīnai.