Trilleris Daugavpilī: pēc vērienīgas pakaļdzīšanās un ieroču izmantošanas aiztur nelegāļus un viņu pavadoni
Pirmdien, 11. maijā, pēc vajāšanas un šaujamieroča izmantošanas Daugavpilī aizturēts ārzemnieku pārvadātājs un novērsta sešu personu nelikumīga robežas šķērsošana.
Valsts policijas amatpersonas Augšdaugavas novada Laucesas pagastā mēģināja pārbaudei apturēt kādu "Jeep" markas automašīnu, taču tās vadītājs ignorēja policistu likumīgās prasības un lielā ātrumā devās Daugavpils virzienā.
Policisti nekavējoties uzsāka transportlīdzekļa vajāšanu, kuras rezultātā automašīna tika apturēta Daugavpilī, taču vadītājs un pasažieri metās bēgt dažādos virzienos. Policisti veica brīdinājuma šāvienu gaisā, pēc kā izdevās aizturēt vienu personu.
Atbalsta sniegšanai piesaistītas vairākas Valsts policijas un Daugavpils pašvaldības policijas ekipāžas, kā arī Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes operatīvie darbinieki un kinologs ar dienesta suni.
Veikto pasākumu rezultātā Valsts policijas amatpersonas aizturēja pārvadātāju - Francijas pilsoni un trīs pasažierus, savukārt Valsts robežsardzes operatīvie darbinieki kopā ar kinologu kādā pamestā mājā aizturēja vēl divus automašīnas pasažierus. Apstākļu noskaidrošanas laikā konstatēts, ka automašīnas pasažieriem nav derīgu ceļošanas dokumentu un derīgu vīzu un uzturēšanās atļauju.
Pret pārvadātāju uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 285. 1 panta trešās daļas par liela personu skaita nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā.
Sešas personas atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu.
Valsts robežsardze atkārtoti aicina iedzīvotājus neiesaistīties nelikumīgās darbībās un atgādina, ka par iesaisti paredzēti bargi sodi - par personu nelikumīgas pārvietošanas organizēšanu un atbalstīšanu likumpārkāpēji var tikt sodīti ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz pat desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
Jau ziņots, ka 7. maijā pēc pakaļdzīšanās un šaujamieroča izmantošanas robežsargi Augšdaugavas novadā aizturēja nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadātāju. Vēl trīs pārvadātāji aizturēti Krāslavas un Preiļu novados. No nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas atturētas 16 personas.