Vīrietis ar mačeti galvā mierīgi gaida, kad ārsti slimnīcā viņam pievērsīs uzmanību. VIDEO
Sociālajos tīklos par virālu kļuvusi baisa aina, kurā jauns vīrietis ar galvā iecirstu mačeti slimnīcā stāv un runā pa telefonu gaidot, līdz slimnīcas personāls viņam pievērsīs uzmanību. Šokējošā situācija nofilmēta Indijas pilsētas Mumbajas slimnīcā.
Varas iestādes paziņoja, ka 27 gadus vecais vīrietis tika nogādāts slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļā 2. maija rītā. “India Today” vēsta, ka cietušajam iepriekšējā naktī bija konflikts ar vairākiem uzbrucējiem, un policija aizturējusi trīs nepilngadīgos, kuri varētu būt iespējamie uzbrucēji. Savukārt soctīklos apgalvo, ka vīrietim jau agrāk bija konflikts ar šiem nepilngadīgajiem, bet liktenīgajā vakarā pusaudži ķērās pie radikālām metodēm. Vēl trakāk — apgalvots, ka pēc nokļūšanas slimnīcā vīrietim nācies vairākas stundas gaidīt sakarā ar policijas formalitātēm.
Neiroķirurgu komanda veica operāciju un veiksmīgi izvilka asmeni. Tiek ziņots, ka pacients turpina ārstēšanos traumatoloģijas intensīvās terapijas nodaļā un viņa stāvoklis ir stabils.
Vietējie plašsaziņas līdzekļi vēsta, ka viņam uzbrukts ar mačeti, kas pazīstama ar nosaukumu “koita” un kuru bieži izmanto kokosriekstu atvēršanai, aizaugušu teritoriju tīrīšanai vai malkas ciršanai. Skenēšanas rezultāti atklāja, ka asmens bija iecirsts galvaskausā gandrīz četru centimetru dziļumā.
Mahārāštras štatā, kuras lielākā pilsēta ir Mumbaja, ar “koita” mačetēm bruņotas bandas tiek uzskatītas par sevišķi bīstamām. Šīs mačetes bieži redzamas arī Dienvidindijas filmās, kur varoņi tās mēdz slēpt un dramatiski izvilkt cīņu ainās, apgalvo vietne “Need To Know”.