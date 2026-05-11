Kas ir MG zīmola jaunie modeļi MG S9, MG 4 Urban un MG S6?
Automašīnu zīmols MG turpina stiprināt klātbūtni Latvijā - šoreiz izmantojot autoizstādes iespējas. Autobrava Motors Ķīpsalā šoreiz startēja ar trim automobiļu zīmoliem. MG bija pārstāvēts ar veselām sešām automašīnām, no kurām trīs modeļi mūsu tirgū ir absolūts jaunums.
Priekšējās rindās izcelts jaunais krosovers S9, par kuru lielāka MG pie mums pagaidām nav. Marina Novikova, MG zīmola un pārdošanas vadītāja: “Tas ir mūsu lielākais modelis no MG - gandrīz 5 metri jeb 4983 mm!”
Teju piecos metros ietilpināts neliels 1,5 litru benzīna turbodzinējs, kas savienots ar jaudīgu elektrovilkmes iekārtu. S9 ir lādējamais hibrīds ar 24,7 kWh bateriju. Ar elektrību tas var nobraukt 100 km. Ar pilnu bāku un pilnu bateriju MG S9 spēj veikt līdz pat 1000 km pie vidējā degvielas patēriņa 6,7 l/100 km. MG S9 nav arī nekāds lēnais, jo summārā jauda ir 327 ZS. Taču Marinas-prāt daudz svarīgāks par jaudu ir kas cits: “S9 ir septiņvietīgs, ļoti aktuāli mūsu klientiem.” Ne mazāk aktuāla ir iespēja saņemt tikko atvērto EKKI līdzmaksājumu elektrificētu automašīnu iegādei. Turklāt MG S9 maksā mazāk nekā varētu spriest pēc tā impozantās ārienes - no 39 990 eiro.
Autobrava Motors turpina stiprināt arī MG elektromobiļu flangu. Autoizstādē nākamos pircējus sastapa līdz šim lētākais MG elektromobilis - MG4 Urban. Tā cena ir sākot no 25 990 eiro. Elektromobilis ražots uz pilnībā jaunas platformas ar LFP tipa bateriju, kas pieļauj līdz 150 kW jaudīgu uzlādi 28 minūtēs un sniedzamību līdz pat 415 km. Siltumsūknis iekļauts standartaprīkojumā, ir divas dažādas jaudas un četri braukšanas režīmi. Pieticīgo sākuma cenu vēl pievilcīgāku padarīs EKKI līdzmaksājums. “Mēs gaidām ka tas varētu būt pieprasīts,” apstiprina Novikova, “kopā ar līdzmaksājumu iznāk vien 20 000 eiro.”
MG4 Urban veiksmīgi papildina pieejamo elektromobiļu kā S5 piedāvājumu. Savukārt trešais jaunums MG S6 domāts tiem, kas no elektriska krosovera sagaida ko vairāk par ātru uzlādi un cenu. M. Novikova: “S6 būs drīzāk sportisks. Cena ir no 47 990 eiro.” Vairāk nekā 500 km nobraukums te apvienots ar paātrinājumu 5 sekundes līdz simtam un kolosālu komforta aprīkojumu līdz pat ventilējamiem sēdekļiem un panorāmas jumtam. MG automašīnām ir arī 7 gadu vai 150 000 km garantija.