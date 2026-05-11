Kā saule bojā matus un ko darīt, lai tie saglabātos veselīgi, sitipri un mirdzoši
Kad runājam par aizsardzību pret sauli, visbiežāk domājam par ādu: seju, pleciem, dekoltē zonu. Mati nereti tiek pavisam aizmirsti. Taču saule ietekmē arī matus, un daudz vairāk, nekā sākumā varētu šķist.
Ja vasaras laikā mati kļūst sausāki, blāvāki, trauslāki vai sāk pastiprināti izkrist, bieži to skaidrojam ar novecošanos, ģenētiku vai nepiemērotu šampūnu. Taču patiesais iemesls var būt nepasargāti mati, ilgstoši saules radīti bojājumi. Pētījumi liecina, ka jau 3 stundas saulē sāk ietekmēt matu porainību, pakāpeniski, bet nepārtraukti bojājot matu virsmu un iekšējo struktūru. Šīs pārmaiņas nerodas vienā dienā – tās uzkrājas nedēļu, mēnešu un pat gadu laikā.
Tieši tāpēc matus no saules ir vērts pasargāt tikpat apzināti kā ādu.
KO SAULE PATIESĪBĀ NODARA MATIEM?
Veseli mati dabiski ir gludi, stipri un elastīgi. Matu ārējais slānis jeb kutikula veido aizsargvirsmu, no kuras gaisma atstarojas vienmērīgi – tieši tas piešķir matiem spīdumu. Savukārt matu iekšienē esošie keratīna proteīni nodrošina matu stiprumu, izturību un kuplumu.
Taču saules UV starojums šo struktūru sāk noārdīt. Un tas notiek jau pēc aptuveni 3 stundām saulē: palielinās matu porainība, un mati kļūst blāvāki, sausāki un trauslāki.
Vispirms cieš matu virsma. Kutikula kļūst raupjāka un atvērtāka, tāpēc mati vairs neatstaro gaismu tik labi kā iepriekš. Rezultāts: mazāk spīduma, sausāka sajūta un mazāk zīdains izskats.
UV starojums ietekmē arī matu iekšējo struktūru. Keratīna uzbūve vājinās, mati vieglāk lūst, un matu gali sāk šķelties biežāk. Ja bojājumi uzkrājas ilgākā laika posmā, mati var šķist arī plānāki, nogurušāki un vājāk augt.
Saule ietekmē arī matu krāsu. Dabiskais tonis var kļūt blāvāks, bet krāsoti mati izbalē daudz ātrāk. Īpaši jutīgi ir blondi, gaiši un krāsoti mati, jo to dabiskā aizsargspēja jau tā ir vājāka.
UV starojums iedarbojas arī uz galvas ādu un matu saknēm. Pēc vasaras daudzi rudenī pamana pastiprinātu matu izkrišanu. Nereti to uzskata par sezonālu parādību, taču viens no iemesliem var būt tieši vasarā uzkrātie saules radītie bojājumi.
KĀPĒC SAULĒ MATI KĻŪST BLĀVI?
Šis ir viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem, un atbilde ir pavisam vienkārša: spīdums rodas tad, kad matu virsma ir gluda un tajos ir pietiekami daudz mitruma. Ja UV starojums padara matu virsmu raupju un veicina mitruma zudumu, izzūd arī matu dabiskais spīdums.
Tāpēc vasaras beigās mati var šķist:
- sausāki
- raupjāki
- spuraināki
- grūtāk izķemmējami
- mazāk elastīgi
- vizuāli blāvāki
Tas ne vienmēr nozīmē, ka matiem vajag vairāk eļļas vai bagātīgāku maska. Ļoti bieži tiem nepieciešama arī aizsardzība pret turpmākiem bojājumiem.
VAI PROBLĒMA IR TIKAI PLUDMALES DIENĀS?
Nē. Un tas ir viens no izplatītākajiem maldīgajiem priekšstatiem.
Mati netiek bojāti tikai pludmalē vai karstā dienvidu saulē. Bojājumi uzkrājas arī pavisam ikdienišķās situācijās – pastaigās, automašīnā, uz terases, dārzā vai pārvietojoties pa pilsētu. Ja mati dienu no dienas saņem UV starojumu, ietekme ar laiku var kļūt ļoti pamanāma pat tad, ja Tu nekad apzināti nesauļojies.
Tieši tas padara saules radītos bojājumus tik viltīgus. Tos var nepamanīt uzreiz, taču pēc kāda laika jūti, ka mati vairs nav tādi kā agrāk.
KĀ PASARGĀT MATUS NO SAULES?
Labā ziņa – matus no saules var pasargāt ļoti labi. Bieži vien pat nav vajadzīga sarežģīta rutīna, bet gan regulāri un pareizi soļi. Klīniskajos novērtējumos tika novērots, ka sievietēm, kuras sāka ikdienā lietot UV aizsardzību matiem, atjaunojās līdz pat 48% bojāto keratīna proteīnu, matu blīvums palielinājās par 22%, bet matu izkrišana sešu mēnešu laikā samazinājās par 60%. Tās nebija nelielas pārmaiņas – tās bija redzamas un izmērāmas izmaiņas matu izskatā un sajūtā.
1. Spēcīgas saules laikā nosedz matus
Vienkāršākais un efektīvākais risinājums ir cepure, platmale vai lakats. Īpaši pusdienlaika saulē tas palīdz samazināt tiešo UV ietekmii gan matiem, gan galvas ādai.
2. Lieto leave-in līdzekli jeb matos atstājamu aizsargkopšanu
Vasarā vērts izvēlēties produktus, kas paliek matos un palīdz veidot aizsargkārtu. Īpaši vērtīgi ir tie līdzekļi, kas līdztekus virsmas aizsardzībai palīdz uzturēt arī matu mitruma līdzsvaru un mazina raupjumu.
3. Neļauj matiem pēc saules “turpināt izžūt”
Ja esi pavadījusi daudz laika ārā, matiem pēc tam nepieciešama atjaunojoša kopšana. Vēsa vai remdena skalošana, mitrinošs kondicionieris un, ja vajadzīgs, maska palīdz atkal nogludināt matu virsmu.
4. Esi īpaši uzmanīga pēc peldes
Hlors un sāļš ūdens padara matus vēl uzņēmīgākus pret bojājumiem. Ja tam klāt nāk saule, mati saņem dubultu slodzi. Pēc peldes noteikti izskalo matus ar tīru ūdeni un lieto atjaunojošu kopšanu.
5. Šajā periodā izvairies no pārmērīgas karstuma veidošanas
Ja mati saules ietekmē jau ir sausāki un vājāki, bieža taisnošana vai lokošana situāciju var vēl vairāk pasliktināt. Vasarā ir vērts dot matiem vairāk atpūtas un atbalstīt to dabisko stāvokli.
KĀDAS SASTĀVDAĻAS VĒRTS MEKLĒT PRODUKTOS?
Ne visi matu kopšanas līdzekļi aizsargā matus vienādi. Ļoti bieži parastie produkti sniedz tikai īslaicīgu gluduma sajūtu vai vizuālu spīdumu, taču nepalīdz patiesi uzlabot matu stāvokli.
Kopšanas līdzekļos, kas paredzēti saules ietekmei pakļautiem matiem, vērts meklēt:
- mitrinošas sastāvdaļas, kas palīdz novērst sausumu
- produktus ar proteīniem vai keratīna atbalstu, kas stiprina matu struktūru
- sastāvdaļas, kas nogludina kutikulu un palīdz atjaunot spīdumu
- antioksidantu atbalstu, kas palīdz mazināt apkārtējās vides stresa ietekmi
- leave-in vai seruma formātus, kas matos saglabājas ilgāk
Svarīgi nav tikai tas, lai produkts uzreiz sniegtu skaistu rezultātu, bet arī tas, lai tas dienas laikā palīdzētu matus aizsargāt.
KO DARĪT, JA MATI JAU IR BOJĀTI SAULES IETEKMĒ?
Ja mati kļuvuši sausi, trausli vai blāvi, ar vienu ātru kopšanas reizi parasti nepietiek. Nepieciešama regulāra atjaunojoša rutīna. Vislabāk sākt ar trim soļiem:
1. Saudzīga attīrīšana
Izvairies no pārāk spēcīgi attīrošiem šampūniem, kas matus vēl vairāk izsausina
2. Mitrināšana un atjaunošana
Lieto kondicionieri un masku, kas palīdz matus mīkstināt, nogludināt un stiprināt.
- Ikdienas mazgāšanai vari izvēlēties, piemēram: L’ALGA SEABOOST mitrinošo un atjaunojošo kondicionieri, BIACRÈ Hyaluronic Filler kondicionieri vai KT Milano BLOSSOM matu masku.
- 1-2 reizes nedēļā intensīvākai mitrināšanai un kopšanai vari izmēģināt: KT Milano REBORN matu masku, BIACRÈ Hyaluronic krēmveida masku vai L’ALGA SEACURE atjaunojošo dziļi mitrinošo matu masku.
3. Ikdienas aizsardzība
Iekļauj savā ikdienas matu kopšanas rutīnā leave-in spreju, kondicionieri vai serumu, kas palīdz novērst jaunu bojājumu veidošanos.
Ja mati ir ļoti sausi, krāsoti vai balināti, kopšanai ir vērts pieiet īpaši apzināti. Tieši šāda tipa mati saules radītos bojājumus parāda visātrāk.
VAI SAULES AIZSARDZĪBA MATIEM IR TRENDS VAI REĀLA VAJADZĪBA?
Tas nav tikai trends. Tā ir loģiska daļa no mūsdienīgas, apzinātas matu kopšanas.
Mēs jau zinām, ka ādai ir vajadzīga UV aizsardzība. Tas pats princips attiecas arī uz matiem. Atšķirība tikai tāda, ka matu bojājumi neizpaužas kā apsārtums vai apdegums. Tie parādās citādi: pazūd spīdums, matu virsma kļūst raupjāka, mati vieglāk lūst, krāsa kļūst blāvāka un matu izkrišana var pastiprināties.
Tāpēc uz matu UV aizsardzību ir vērts skatīties nevis kā uz papildu greznību, bet kā uz profilaktisku matu kopšanu.