Valdībai ir jāatkāpjas! Ilze Indriksone piedāvā veidot nacionālās drošības koalīciju
Opozīcijā esošās Nacionālās apvienības (NA) politiķe Ilze Indriksone aicina pašreizējo valdību atkāpties un pauž gatavību uzņemties iniciatīvu jaunas, uz nacionālo drošību vērstas valdības veidošanā, liecina politiķes publiskotais paziņojums sociālajos tīklos.
Indriksone norāda, ka Latvija vairs nevar atļauties "vāju un neizlēmīgu valdību", kura kavējas un nespēj pieņemt stratēģiskus lēmumus laikā, kad drošības situācija pieprasa skaidru rīcību un līderību.
NA politiķe uzskata, ka ar atsevišķu ministru nomaiņu nepietiek, jo valdība kopumā esot zaudējusi spēju efektīvi vadīt valsti. Viņa uzsver, ka līdzšinējā valdība ir sevi izsmēlusi.
Indriksone pauž gatavību sākt sarunas ar partijām "Apvienotais saraksts" (AS), Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) un "Jauno vienotību" (JV), lai izvērtētu iespējas izveidot rīcībspējīgu valdību.
Vienlaikus politiķe uzsver, ka NA ir gatava uzņemties atbildību un veidot valdību, kuras prioritāte būtu valsts drošība, nacionālā identitāte un ekonomiskā attīstība.
NA Saeimā ir 12 deputāti.
Kā vēstīts, arī opozīcijā esošais AS paziņojis, ka politiskais spēks nav gatavs atbalstīt aizsardzības ministra amatam virzīto pulkvedi Raivi Melni "pie šīs valdības un premjeres". AS Saeimā ir 13 deputāti.
Jau ziņots, ka svētdienas vakarā par atkāpšanos no amata paziņoja aizsardzības ministrs Andris Sprūds un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja Siliņa, kura jau uzrunājusi pulkvedi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot piekritis. Premjere uzskata, ka ministrija jāvada profesionālim.
ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis uzsvēra, ka valsts drošība nav vieta politiskām emocijām un šobrīd nepieciešama profesionāla, mierīga un atbildīga pieeja. Vienlaikus ZZS norāda, ka savu kandidātu aizsardzības ministra amatam nevirzīs. ZZS uzskata, ka nākamajam ministram vajadzētu būt nozares profesionālim.
Lēmumu prasīt Sprūda demisiju premjere pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē.
Savukārt Sprūds paziņojis par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs. Vienlaikus turpinās izvērtējums par Nacionālo bruņoto spēku rīcību pēc incidentiem, kā arī darbs pie pretgaisa aizsardzības stiprināšanas.
Premjere pirmdien TV3 raidījumā "900 sekundes" sacīja, ka gadījumā, ja "Progresīvie" nolems izstāties no koalīcijas, strādās tehniskā valdība. Viņa arī atzina, ka "Progresīvajiem" nepiedāvāja virzīt savu ministra amata kandidātu, jo partijas pārstāvji nepiedalījās svētdienas sarunā. "Es neko viņiem nepiedāvāju, jo es ar viņiem nemaz nevarēju to izrunāt. Viņi vakar uz tikšanos neieradās," teica premjere, piebilstot, ka kultūras ministre Agnese Lāce (P) sarunai pieslēgusies un tad atslēgusies.
Savukārt "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs, partijas līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvajevs TV3 raidījumā "900 sekundes" pauda, ka Siliņa faktiski izmetusi miskastē koalīcijas līgumu. "Ir skaidrs, ka "Jaunā vienotība" un premjere tāpat vairs nerēķinās ar "Progresīvo" balsīm. Viņa ir faktiski izmetusi miskastē koalīcijas līgumu un nesaprotamu iemeslu dēļ pati vēlas gāzt savu valdību," uzskata Šuvajevs.