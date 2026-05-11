"Ne pie šīs valdības un premjeres!""Apvienotais saraksts" neatbalstīs ministra amatam virzīto Melni
Saeimas opozīcijā esošais "Apvienotais saraksts" (AS) nav gatavs atbalstīt aizsardzības ministra amatam virzīto pulkvedi Raivi Melni "pie šīs valdības un premjeres", intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" atzina Saeimas deputāts, AS valdes loceklis Māris Kučinskis.
Vaicāts, vai AS atbalstītu Melni, politiķis teica: "Tikai, protams, ne pie šīs valdības un premjeres."
Viņš atzina, ka nepazīst Melni un nenoliedz, ka viņam ir "plusi", un AS ar interesi viņu uzklausītu, bet šajā situācijā pirmais vārds ir koalīcijai, proti, vai tā tiks ar šo situāciju galā. Ja tā to nevar, tad Kučinskis sagaida Valsts prezidenta rīcību.
AS Saeimā ir 13 deputāti.
Jau ziņots, ka svētdienas vakarā par atkāpšanos no amata paziņoja aizsardzības ministrs Andris Sprūds un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja Siliņa, kura jau uzrunājusi pulkvedi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot piekritis. Premjere uzskata, ka ministrija jāvada profesionālim.
Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis aģentūrai LETA uzsvēra, ka valsts drošība nav vieta politiskām emocijām un šobrīd nepieciešama profesionāla, mierīga un atbildīga pieeja. Pirmdien ZZS ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču apspriedīs situāciju drošības jomā, lai izvērtētu notikušo un lemtu par turpmāko rīcību.
Lēmumu premjere pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē.
Savukārt Sprūds paziņojis par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs. Vienlaikus turpinās izvērtējums par Nacionālo bruņoto spēku rīcību pēc incidentiem, kā arī darbs pie pretgaisa aizsardzības stiprināšanas.
Premjere pirmdien TV3 raidījumā "900 sekundes" sacīja, ka gadījumā, ja "Progresīvie" nolems izstāties no koalīcijas, strādās tehniskā valdība. Viņa arī atzina, ka "Progresīvajiem" nepiedāvāja virzīt savu ministra amata kandidātu, jo partijas pārstāvji nepiedalījās svētdienas sarunā. "Es neko viņiem nepiedāvāju, jo es ar viņiem nemaz nevarēju to izrunāt. Viņi vakar uz tikšanos neieradās," teica premjere, piebilstot, ka kultūras ministre Agnese Lāce (P) sarunai pieslēgusies un tad atslēgusies.
Savukārt "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs, partijas līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvajevs TV3 raidījumā "900 sekundes" pauda, ka Siliņa faktiski izmetusi miskastē koalīcijas līgumu. "Ir skaidrs, ka "Jaunā vienotība" un premjere tāpat vairs nerēķinās ar "Progresīvo" balsīm. Viņa ir faktiski izmetusi miskastē koalīcijas līgumu un nesaprotamu iemeslu dēļ pati vēlas gāzt savu valdību," uzskata Šuvajevs. LETA jau vēstīja, ka pirmdien partijas valde un frakcija lems par tālāko rīcību.