Divu auto sadursmē Rēzeknē bojā gājis cilvēks
Svētdien "Audi" un "Volvo" sadursmē Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta Liepusalā gājis bojā cilvēks.
Kā ziņo likumsargi, izsaukums uz notikuma vietu saņemts svētdien, ap plkst. 5.10, kad uz autoceļa Rēzekne-Gulbene (P36) notika automašīnu "Audi" un "Volvo" sadursme. Avārijā bojā gāja "Audi" automašīnas vadītājs, bet negadījumā cieta trīs personas. Policija izmeklē negadījuma apstākļus.
Latvijā pagājušajā diennaktī satiksmes negadījumos cietuši vēl 19 cilvēki. Tostarp satiksmes negadījumos cietis viens gājējs, trīs velosipēdisti un divi elektriskā skrejriteņa vadītāji. Kopumā pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 124 ceļu satiksmes negadījumi.
Rīgas reģionā pagājušajā diennaktī reģistrēti 75 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši deviņi cilvēki, tostarp trīs velosipēdisti un divi elektriskā skrejriteņa vadītāji. Zemgalē reģistrēti 25 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši pieci cilvēki.
Kurzemē fiksēti 12 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietis viens gājējs, Vidzemē reģistrēti septiņi ceļu satiksmes negadījumi, kuros nav bijis cietušo, bet Latgalē bijuši pieci ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši četri cilvēki un viens gājis bojā.