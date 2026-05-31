"Spurs" basketbolisti atņem "Thunder" NBA čempiones pilnvaras un iekļūst finālā
Sanantonio "Spurs" basketbolisti sestdien izturēja izšķirošo pārbaudījumu Oklahomasitijā, kur ar 111:103 uzveica pērnās sezonas NBA čempioni "Thunder" un triumfēja Rietumu konferences finālsērijā.
Līdz ar to "Spurs" sērijā līdz četrām uzvarām ar 4-3 izcīnīja panākumu un iekļuva NBA finālā, kur tiksies ar Ņujorkas "Knicks". Viktors Vembanjama uzvarētāju rindās guva 22 punktus, Džūlius Čempeins pievienoja 20 punktus, Stefonam Kāslam bija 16 punkti, bet De'Āronam Foksam - 15 punkti.
"Thunder" no zaudējuma neglāba Šeja Gildžesa-Aleksandra 35 punkti un deviņas rezultatīvas piespēles. Otrs rezultatīvākais spēlētājs mājinieku rindās Kesons Voless guva 17 punktus.
Austrumu konferences finālsērijā Ņujorkas "Knicks" ar 4-0 pārspēja Klīvlendas "Cavaliers" un pirmo reizi kopš 1999. gada sasniedza NBA finālu. Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers". "Spurs" finālā spēlēs pirmo reizi kopš 2014. gada.