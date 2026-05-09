2026. gada 9. maijā cilvēki devušies nolikt ziedus pie Salaspils memoriāla
Atzīmējot Padomju Savienības uzvaru Otrajā pasaules karā, 9. maijā cilvēki devušies nolikt ziedus pie Salaspils memoriāla.
FOTO: policijas uzraudzībā cilvēki noliek ziedus pie Salaspils memoriāla
Atzīmējot Padomju Savienības uzvaru Otrajā pasaules karā, 9.maijā cilvēki devušies nolikt ziedus pie Salaspils memoriāla.
Salaspils memoriāls tika atklāts 1967. gadā vietā, kur 2. pasaules kara laikā atradās Salaspils nometne. Mītiem un puspatiesībām apvīta vieta, kas izmantota Padomju propagandai. Jauns.lv novēroja, ka Salaspilī ierodas cilvēki, lai noliktu ziedus, bet situāciju rūpīgi uzrauga Policija un Zemessardze.
Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību saistībā ar 9. maiju, Valsts policija strādās pastiprinātā režīmā, iesaistot plašus likumsargu spēkus, kā arī īstenojot ciešu sadarbību ar Valsts drošības dienestu (VDD) un citiem sadarbības partneriem.
Individuāla ziedu nolikšana apbedījumu vietās nav aizliegta. Savukārt ziedu nolikšana vietās, kur demontēti padomju pieminekļi, tiks uzskatīta par šo objektu un militāras agresijas slavināšanu, un šādas darbības netiks pieļautas.
Valsts policijas mērķis un uzdevums ir nepieļaut sabiedriskās kārtības apdraudējumu un jebkādu agresijas slavināšanu.
Policijā atgādināja, ka totalitāro režīmu simbolu, kā arī jebkāda militāro agresiju un kara noziegumus slavinošu un attaisnojošu simbolu izmantošana publiskās vietās ir aizliegta un sodāma, attiecīgi vērtējot personas atbildību.
Iedzīvotāji, kuru rīcībā ir informācija par 9. maijā plānotām provokācijām - demonstratīvām vai izaicinošām darbībām nolūkā šķelt sabiedrību vai izplatīt Krievijas interesēm atbilstošus vēstījumus, tiek aicināti sniegt šo informāciju VDD, zvanot uz diennakts tālruni 6720 8964 vai rakstot uz e-pasta adresi "info@vdd.gov.lv".
Savukārt, kļūstot par lieciniekiem šādām aktivitātēm 9. maijā, iedzīvotāji ir aicināti nekavējoties par tām informēt Valsts policiju, zvanot uz tālruni 112.
Līdz šim VDD uzmanībā nav nonākušas ar 9. maiju saistītas aktivitātes, kas radītu būtiskus riskus Latvijas drošībai.
Jau desmitgadēm 9. maijā pēc Krievijas iniciatīvas tikušas organizētas svinības Sarkanās armijas uzvarai pār nacistisko Vāciju Otrajā pasaules karā. Arī Latvijā joprojām daļa sabiedrības piekopj tradīciju atzīmēt tā dēvētos Uzvaras svētkus, tomēr šis datums Austrumeiropā tiek identificēts ar Baltijas valstu okupāciju un aneksiju PSRS sastāvā.