Sarkandaugavā “BMW” šoferis tracina iedzīvotājus - “saulītes” griež teju policijas acu priekšā
Riepu kaukšana, “saulītes” uz asfalta un troksnis pie māju logiem — Sarkandaugavas iedzīvotāji jau kādu laiku sadzīvo ar “BMW” šoferi, kura izklaides daudziem kļuvušas par īstu pārbaudījumu.
Sarkandaugavas iedzīvotāji nofilmējuši kādu autovadītāju, kurš pēdējā laikā kļuvis par vienu no apkaimes lielākajiem miera traucētājiem. Pie daudzdzīvokļu māju logiem viņš ar “BMW” regulāri demonstrē drifta manevrus, uz asfalta griežot tā sauktos “virtuļus”. Daudzi apkārtnes iedzīvotāji atzīst, ka šāda braukšana viņus nogurdina un kaitina, tomēr ne visiem par notiekošo ir viennozīmīgi negatīvs viedoklis, vēsta TV3 raidījums "Degpunktā".
"Man traucē, es gribu pasēdēt mājās, klusumā, un te ir kāds puisis, kas drifrē," saka vietējā iedzīvotāja.
Vēl kāda sieviete norāda, ka šoferis šādu uzvedas reizi dienā.
Iedzīvotāji norāda, ka kādā reizē drifta laikā bijis dzirdams pat brīdis, kad “BMW” pārsprāgusi riepa. Eksperts Edmunds Ozolnieks uzsver, ka šādā apdzīvotā vietā, kur regulāri pārvietojas automašīnas, gājēji un tuvumā atrodas arī bērnudārzs, šāda “spolēšana” ir ļoti nepārdomāta. Viņš piebilst, ka pārgalvīgi manevri var izdoties desmitiem reižu, taču pietiek ar vienu neveiksmīgu brīdi, lai sekas būtu smagas un nāktos rūgti nožēlot.
Ozolnieks norāda, ka drifta cienītāji Latvijā parasti cenšas atrast tam piemērotas un slēgtas vietas, kur netraucēt citiem un neapdraudēt satiksmi. Tomēr šķiet, ka konkrētais “BMW” vadītājs šādu risinājumu negrasās izvēlēties. Turklāt pats šoferis vai kāds, kurš uzdodas par viņu, “Facebook” veltījis sveicienu Allažu ielas iedzīvotājiem, ierakstā liekot noprast, ka no Sarkandaugavas prom doties neplāno.
Nedēļas garumā spolējot un uz asfalta zīmējot “saulītes”, rodas jautājums, vai vadītājs vispār apzinājās, kur to dara. Apzināti vai nejauši, taču viņa izklaides notikušas teju likumsargu acu priekšā — Valsts policijas Rīgas Ziemeļu pārvalde atrodas vien aptuveni 120 metru attālumā.
Policija norāda, ka iesniegumi par driftējošo “BMW” līdz šim nav saņemti un no pārvaldes logiem notiekošo regulāri pamanīt neesot iespējams, taču iedzīvotāju video ar redzamu numurzīmi ir likumsargu rīcībā, tāpēc situācijai turpmāk, visticamāk, pievērsīs pastiprinātu uzmanību.