Talsos sagaida ceļojošo Latvijas Jaunatnes olimpiādes lāpu
6. maijā Talsu ezera promenādē pie vides mākslas objekta "Latvijas saule" notika Latvijas Jaunatnes olimpiādes 2026 lāpas ceļojuma pieturvieta, vēsta Talsu novada pašvaldība.
Tas ir simbolisks un vienojošs pasākums, kura laikā olimpiādes lāpa pirms sacensībām apceļo visas Latvijas pašvaldības. Talsos lāpu ienesa Riodeženeiro Olimpisko spēļu dalībnieks Rolands Štrobinders, stafeti tālāk nododot Latvijas Jaunatnes olimpiādes dalībniekam, vieglatlētam Vikam Viljamam Donim.
Svinīgo pasākumu atklāja Talsu novada domes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš, novēlot visiem sportistiem veiksmīgu startu Jaunatnes olimpiādē Valmierā. Iespaidos dalījās arī Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimonds Lazdiņš, uzsverot, ka Talsi ir ļoti skaista pilsēta, un ne velti no tās nāk talantīgi sportisti, kā Rihards Lozbers un citi.
Savukārt Talsu novada Sporta skolas direktors Kaspars Sakniņš iepazīstināja ar sporta veidiem, kuros piedalīsies Talsu novada jaunie sportisti. Talsu novada delegāciju olimpiādē kopumā pārstāvēs ap 100 dalībnieku, no tiem 75 jaunie sportisti un 25 treneri.
Talsu novada sportisti sacentīsies vieglatlētikā, smaiļošanā, kanoe airēšanā, burāšanā, badmintonā, 3x3 basketbolā, pludmales un klasiskajā volejbolā un šosejas riteņbraukšanā. Piedalīsies arī florbola komanda, kas svētdien, 26. aprīlī, piecu Kurzemes novadu komandu konkurencē izcīnīja vienu no divām "biļetēm" uz Jaunatnes olimpiādes finālturnīru.
Pasākumā muzicēja Talsu novada Bērnu un jauniešu centra audzēknis Valters Tālbergs. Svinīgo notikumu vadīja Talsu 2. vidusskolas un Talsu Sporta skolas audzēknis Ernests Solovjovs.
Lāpas ceļojums simbolizē jaunatnes spēku, sadarbību un kopīgo Latvijas sporta garu, savukārt tās liesma iemieso jauniešu drosmi, neatlaidību un ticību saviem spēkiem. Lāpa tiek nodota no vienas pašvaldības nākamajai, veidojot vienotu Latvijas ceļu pretī lielajam sporta notikumam.
Šogad Latvijas Jaunatnes X olimpiāde norisināsies no 18. līdz 20. jūnijam Valmierā, pulcējot jaunos talantus no visas valsts. Olimpiādē būs pārstāvēta 41 Latvijas pašvaldības komanda (septiņas valstspilsētas un 34 novadi), kopā pulcējot 3601 sportistu. Sacensības norisināsies 28 sporta veidos.
Latvijas Jaunatnes olimpiādes lāpas ceļojums sākās 4. maijā Ventspilī un noslēgsies Valmierā, simboliski apvienojot visu Latviju vienotā sporta stāstā.