Banka mēģina glābt, bet liepājniece atrod veidu, kā par varītēm atdot 1850 eiro viltus gaišreģei
Liepājā kāda sieviete, uzticoties sociālajā vietnē “TikTok” atrastai gaišreģei, krāpniekiem pārskaitījusi naudu. Neskatoties uz bankas vairākkārtējiem darījumu atteikumiem, sieviete turpināja pārskaitīt naudu, kopumā zaudējot 1850 eiro.
Valsts policijā saņemts iesniegums no kādas liepājnieces, kura kļuvusi par krāpnieku upuri. Sieviete sociālajā vietnē “TikTok” atradusi sludinājumu par ekstrasensa pakalpojumiem, aizpildījusi anketu, pēc kā viņai atzvanīja un informēja, ka gaišreģe varot palīdzēt, taču nekavējoties ir jāiemaksā 150 eiro.
Pēc kāda laika gaišreģe paskaidroja, ka problēmas ir lielas un tāpēc ir jāieskaita 1800 eiro, ko sieviete arī darīja, taču banka noreaģēja un darījumu atcēla. Taču kad internetbanka tika atbloķēta, sieviete krāpniekiem pārskaitīja 900 eiro, taču, skatot otru daļu – 950 eiro, banka atkal darījumu atcēla.
Pēc bankas atteikuma sieviete tāpat atrada veidu, kā pārskaitīt naudu. Tālāk sievietei tika pieprasīta nauda 7000 eiro apmērā, taču viņa atteicās no turpmākās sadarbības ar gaišreģi un vairs uz zvaniem neatbildēja, pēc kā saņēma no krāpniekiem ziņu, ka viņa savu iemaksāto naudu – 1850 eiro – var atgūt, bet ir jāpārskaita 200 eiro.
Sieviete šo pārskaitījumu arī veica, taču šis darījums tika atcelts, jo saņēmējam bija pārsniegts naudas saņemšanas limits. Vēl tika pieprasīti 300 – 400 eiro, lai saņemtu atpakaļ savu iemaksāto naudu, bet tad jau sievietei radās aizdomas par krāpšanu un viņa saraksti un saziņu pārtrauca. Saziņa notika krievu valodā.
Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess.
Policija norāda, ka šī nav vienīgā reize, kad iedzīvotāji zaudējuši naudu, noticot telefonkrāpniekiem, kas solījuši ezotērikas pakalpojumus.