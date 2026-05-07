Šodien 16:33
Jelgavā pieprasa steidzami nojaukt nelegāli novietotās garāžas
Jelgavas pašvaldības Būvvalde šodien, 7. maijā, pie patvaļīgi izvietotajām garāžām Garozas ielas iekškvartālā izvietojusi paziņojumus, ar aicinājumu garāžu īpašniekus līdz 1. jūlijam demontēt uz pašvaldības zemes novietotās garāžas.
Garāžas, kuras novietotas uz Jelgavas pašvaldībai piederošā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 090900 014 0204 Garozas ielā iekškvartālā, īpašnieki aicināti demontēt līdz 1. jūlijam.
Ja ir kādi objektīvi iemesli, lai garāžas netiktu demontētas, par to līdz 1. jūnijam ir jāinformē pašvaldība.
Informēt pašvaldību iespējams:
- nosūtot iesniegumu pašvaldībai pa pastu (Jelgavas valstspilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001);
- iesniedzot elektroniski uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības e-pasta adresi pasts@jelgava.lv, ja iesniegums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
- iesniedzot elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu, kurš pieejams Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv).
- iesniedzot klātienē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā.