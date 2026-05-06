Sakopj pieminekļus, vides objektus un Jelgavas robežzīmes
Iestājoties siltākam laikam, Jelgavā veic arhitektonisko objektu apsekošanu un pavasara tīrīšanu. Darbi tiek veikti, izmantojot ūdens strūklu, lai noņemtu sūnas, putekļus un citus nosēdumus, informē pašvaldība.
Pielāgojoties svētkiem un piemiņas dienām, sakopti vairāki pieminekļi un piemiņas vietas. Stacijas parkā attīrīta piemiņas plāksne un Lāčplēša piemineklis. Darbi veikti arī Meža kapos un Miera kapos. Akadēmijas ielā, skvērā pie Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja, sakopta Lāčplēša pieminekļa “Brīvības ceļš” pamatne un Jāņa Čakstes piemineklis ar granīta elementu “Saule”. Aviācijas ielā sakopta Fašisma upuru piemiņas vieta. Stacijas parkā ap Lāčplēša pieminekli veikta lietus ūdens uztveršanas kanālu tīrīšana, likvidējot nosēdumus un sakrājušās lapas.
Darbi turpinās arī pilsētas kapsētās. Norauku kapos sakopta piemiņas vieta, savukārt Miera kapos attīrītas divas piemiņas vietas – pretim “Oāzei” un pie baznīcas. Līdz 15. maijam paredzēts nomazgāt visas septiņas Jelgavas robežzīmes, no kurām daļa jau ir attīrīta. Pirms strūklaku sezonas sākuma nomazgātas arī skulptūra-strūklaka “Students” pie Mītavas tilta un akmens skulptūra-strūklaka “Trīsvienība” Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā.
Savukārt maija otrajā pusē, iestājoties stabilam siltumam, plānots ieslēgt strūklakas un atjaunot publisko brīvkrānu darbību.