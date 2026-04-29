Jelgavā divu dienu laikā pārstrādei nodots vairāk nekā 3500 nolietoto riepu
Jelgavā aizvadīta apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Zemgales EKO” sadarbībā ar SIA “Corvus Company” rīkotā nolietoto riepu nodošanas akcija, kuras laikā jelgavnieki bez maksas varēja nodot nolietotās automašīnu, motociklu un velosipēdu riepas. Divās dienās otrreizējai pārstrādei nodotas 3520 riepas. Nākamā bezmaksas riepu nodošanas akcija, kā ierasti, plānota rudenī.
SIA “Zemgales EKO” valdes locekle Kristīne Stukina stāsta, ka iedzīvotāju aktivitāte bijusi lielāka nekā rudenī – pieņemts par vairāk nekā 600 riepām vairāk nekā rudenī. No katras automašīnas bez maksas tika pieņemtas četras riepas. Tie, kuri vēlējās nodot vairāk nekā četras, par atlikušajām samaksāja nodevu pēc “Zemgales EKO” cenrāža. Par maksu pieņemtas aptuveni 150 riepas. K.Stukina piebilst, ka cilvēki izmantojuši iespēju un laukumā nogādājuši arī velosipēdu un motociklu nolietotās riepas. Saņemtās riepas tiks nodotas pārstrādei, dodot tām “otru dzīvi”.
Ikdienā SIA “Zemgales EKO” dalīto atkritumu savākšanas laukumos Paula Lejiņa ielā 6, Salnas ielā 20 un Ganību ielā 84 riepas tiek pieņemtas par samaksu atkarībā no riepas diametra, un maksa par vienas riepas nodošanu var būt no 1,90 līdz 2,70 eiro. Plašāku informāciju var iegūt uzņēmuma mājaslapā www.zemgaleseko.lv.
Riepu nodošanas akcija pilsētā notiek divas reizes gadā – pavasarī un rudenī. Pērn rudenī divās dienās pārstrādei tika savāktas 2908 riepas, bet šomēnes – 3520 riepas.
Reizē ar riepu akciju, iedzīvotāji dalīto atkritumu vākšanas laukumā Ganību ielā 84 tika aicināti nogādāt arī atstrādāto motoreļļu. Divās dienās savākti 350 litri. Jāatgādina gan, ka atstrādātā motoreļļa arī ikdienā tiek pieņemta bez maksas, turklāt visos SIA “Zemgales EKO” dalīto atkritumu vākšanas laukumos – Ganību ielā 84, Pauļa Lejiņa ielā 6 un arī Salnas ielā 20.