VIDEO; FOTO: uzcienāt varēs visus! “Rīgas Miesnieks” Jelgavā atklāj modernu pelmeņu cehu
“Rīgas Miesnieks” ražotnē Jelgavā atklāts modernizēts pelmeņu cehs. Projektā investēti nepilni 2 miljoni eiro, būtiski palielinot ražošanas jaudu, efektivitāti un eksportspēju – jauda pieaug par 23%, sasniedzot vairāk nekā 4800 tonnas gadā. Tas nozīmē aptuveni 12 porcijas katram Latvijas iedzīvotājam gadā.
Modernizācija iezīmē pāreju uz efektīvāku un precīzāku pelmeņu ražošanu, ieviešot jaunākās paaudzes iekārtas, 13,7 metrus augstu miltu padeves torni un energoefektīvas saldēšanas tehnoloģijas. Pelmeņu ražošanā tiek izmantoti augstākās kvalitātes milti, kuru galvenais piegādātājs ir “Dobeles dzirnavnieks”, tādējādi atbalstot vietējos ražotājus.
“Rīgas Miesnieks” Jelgavā atklāj modernu pelmeņu cehu
“Rīgas Miesnieks” ražotnē Jelgavā atklāts modernizēts pelmeņu cehs. Projektā investēti nepilni 2 miljoni eiro, būtiski palielinot ražošanas jaudu, efektivitāti un ...
Pasākumā piedalījās zemkopības ministrs Armands Krauze, „Maag Latvija“ valdes loceklis Heino Lapiņš un “Maag Latvija” Mārketinga un produktu attīstības vadītāja Sindija Prīse.
Atklāšanas apmeklētājiem bija iespēja piedalīties ekskursijā pa jauno cehu, kur klātienē varēja redzēt modernizētās telpas un to, kā top pelmeņi. Programmu papildināja „Rīgas Miesnieks“ produkcijas degustācija pavāra un ēdiena blogera Ričarda Dimanta vadībā.
“Maag Latvija” ir daļa no “Maag Food”, kas ir viena no vadošajām pārtikas industrijām Baltijas reģionā. Uzņēmuma mājas tirgi ir Latvija, Igaunija, Lietuva un Somija. “Maag Food” reģionā nodarbina aptuveni 2 300 darbinieku.
Uzņēmuma labi zināmie un iemīļotie zīmoli ir Rīgas Miesnieks (Latvijā), “Rakvere”, “Tallegg”, “Tere”, “Farmi” un “Deary” (Igaunijā), “Klaipėdos Maistas” (Lietuvā) un “Pouttu” (Somijā). “Maag Food” ir daļa no “Maag Grupp” – pārtikas nozares uzņēmumu grupas, kas pilnībā balstīta uz vietējo kapitālu un dibināta 1996. gadā.