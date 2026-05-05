Jelgavā ceturto reizi notiks konkurss par labāko lauku tēmai veltīto gleznu
Lai veicinātu lauku tēmas tradīcijas attīstību Latvijas glezniecībā, ceturto reizi Jelgavā notiks konkurss par labāko lauku tēmai veltīto darbu “Ģederta Eliasa balva par lauku tēmu Latvijas glezniecībā“. Konkursam darbus pieņems no 13. maija līdz 27. maijam Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā Akadēmijas ielā 10 Jelgavā, bet balvas ieguvēju žūrija paziņos konkursa darbu izstādē 25. septembrī.
Kā vēsta Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā, no 18. septembra līdz 1. novembrim būs atvērta izstāde “Ģ.Eliasa balva par lauku tēmas atspoguļojumu Latvijas glezniecībā”.
Konkursā var piedalīties Latvijas profesionālie mākslinieki, mākslas augstskolu studenti un mākslas vidusskolu absolventi. Mākslinieki aicināti konkursam pieteikt glezniecības darbus par lauku tēmu, kas tapuši ne agrāk kā trīs gadus pirms konkursa izsludināšanas gada. “Darbi var būt sadzīves, vēsturiskajā, mitoloģiskajā, ainavu, klusās dabas un portreta žanrā vai to apvienojumā. No katra mākslinieka gaidīsim ne vairāk kā divus darbus un gleznas garākā mala nedrīkst pārsniegt 1,60 metrus,” uzsver muzeja direktores vietniece Marija Kaupere.
Konkursu rīko Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, tā norisi koordinē Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs. Darbus vērtēs žūrija, kuru vadīs Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Daģis. Žūrijā būs muzeja, Jelgavas novada pašvaldības, Jelgavas Mākslinieku biedrības, Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pārstāvji.
Konkursa uzvarētājs balvā saņems tēlnieces Nellijas Skujenieces izgatavotu medaļu, kā arī 3000 eiro naudas balvu.
Konkurss notiek reizi trijos gados. Pirmo Eliasa balvu 2017. gadā ieguva Edvīns Kalnenieks par darbu “Dārzs vakarā”. Otrā konkursa uzvarētāja 2020. gadā bija māksliniece Inga Jurova par darbu “”Dimdiņu” saimnieki. Alfrēds un Elfrīda”. Trešā konkursa uzvarētāja 2023. gadā bija māksliniece Ilze Smildziņa par darbu “Veļas diena”.
Muzejs atgādina par darbu iesniegšanas kārtību, lai piedalītos konkursā, pretendents iesniedz:
• pretendenta dzīves aprakstu (CV), norādot kontaktinformāciju (tālruni un elektroniskā pasta adresi),
• darbu,
• kvalitatīvu darba digitālo fotogrāfiju un pretendenta foto,
• izglītības dokumentu tikai uzrāda.
Darbi tiek pieņemti darbdienās no pulksten 9 līdz 16.30, iepriekš zvanot pa tālruni 64373566 vai 20073969.