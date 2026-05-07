No Igaunijas uz Latviju ved ļoti vērtīgu kravu
Trešdienas vakarā no Paldiski ostas uz Latviju sāka izvest lielgabarīta vēja ģeneratoru daļas. Speciālie pārvadājumi tiks veikti vakarā un naktī divu mēnešu laikā.
Lai pārvadātu lielgabarīta kravas, Igaunijas Satiksmes departaments izsniedza speciālas atļaujas, kas ļauj izmantot ceļu no plkst. 21:00 līdz 9 stundām.
Vienā naktī caur Igauniju iziet līdz četrām kolonnām, katrā no tām ir līdz četriem speciāliem kravas automobiļiem.
Autoparka garums ar speciālo kravu ir līdz 90 metriem, bet augstums – līdz 5,6 metriem. Kopumā uz Latviju tiks nogādāti detaļas 16 vēja turbīnām.
Vēja ģeneratoru pārvadājumi, kas notiek maijā un jūnijā, tiek veikti vakarā un naktī, lai pēc iespējas mazāk traucētu satiksmei.
2023. gadā Jauns.lv vēstīja, "Enefit Green" Latvijā uzsāks divu saules paneļu parku būvniecību
Atjaunīgas enerģijas ražotājs "Enefit Green" ienāk Latvijas saules elektroenerģijas tirgū, apstiprinot investīcijas divu saules elektrostaciju būvniecībai valsts rietumu daļā Ādažu novadā, Kadagas un Carnikavas pagastos. Kopējais investīciju apjoms šo projektu īstenošanā sasniedz aptuveni 9 miljonus eiro.
Šie būs pirmie "Enefit Green" Latvijā izveidotie saules enerģijas parki ar kopējo jaudu 17 megavati – seši megavati saules parkā Austrumi PV Ādažu novada Kadagas pagastā un 11 megavati saules parkā Dzērves PV Ādažu novada Carnikavas pagastā. Šobrīd Latvijā "Enefit Green" pārvalda arī koģenerācijas staciju Valkā un granulu ražotni Brocēnos.
Kā 2023. gadā norādīja "Enefit Green" vadītājs Latvijā Juris Antužs, ienākšana Latvijas saules enerģijas tirgū ir būtiska daļa no uzņēmuma attīstības stratēģijas. ""Enefit Green" pašlaik darbojas un būvē saules elektrostacijas Igaunijā un Polijā. Jaunu saules enerģijas parku izveide Latvijā ne tikai palielinās uzņēmuma enerģijas ražošanas portfeli, bet arī palīdzēs to diversificēt," komentēja Antužs.
Saules spēkstaciju Austrumi PV un Dzērves PV kopējais gadā saražotās elektroenerģijas apjoms sasniegs aptuveni 18 gigavatstundas. Salīdzinājumam – ar šo apjomu var nodrošināt aptuveni 8500 Latvijas mājsaimniecību gada elektroenerģijas patēriņu. Nākamais solis būs līgumu parakstīšana ar spēkstacijas būvniekiem un iekārtu piegādātājiem. Pēc tam tiks uzsākti sagatavošanās darbi būvniecībai, lai jau nākamā trešajā ceturksnī saules parki varētu sākt ražot elektroenerģiju.
Juris Antužs piebilda, ka atjaunīgās enerģijas tirgus Latvijā nepārprotami turpina augt: "Atjaunīgā enerģija Latvijai ir ļoti svarīgs attīstības virziens, jo tas piedāvā ilgtspējīgu un oglekļa ziņā neitrālu energoneatkarības risinājumu. Vēja un saules enerģija ir lētākais un pieejamākais veids, kā ražot zaļo elektroenerģiju. Latvijā šobrīd strādājam arī pie vēja parku projektu attīstības, piemēram, Ventspils, Talsu un Kuldīgas novados, kā arī Dienvidkurzemē. Jau šī gada decembrī ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros notiks pirmās publiskās projektu ieceru prezentācijas."
"Enefit Green" ir viens no vadošajiem un daudzpusīgākajiem atjaunīgās enerģijas ražotājiem Baltijas jūras reģionā. Uzņēmums šobrīd veic piecu vēja parku būvniecību ar kopējo jaudu 525 MW – trīs parki atrodas Lietuvā, viens Somijā un viens Igaunijā. Papildus Latvijā apstiprinātajām investīcijām saules enerģijas parku izveidē tiek būvēts arī viens saules parks Polijā un divi parki Igaunijā ar kopējo jaudu 100 MW. Kopš 2021. gada "Enefit Green" ir investējis gandrīz 790 miljonus eiro jaunu vēja un saules enerģijas parku būvniecībā.