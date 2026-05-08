Šodien 05:14
"Sarežģīti un apburoši!" soctīklos izskan spēcīgi vārdi par Latvijas pasi. VIDEO
Latvijas pase ultravioletajā gaismā izskatās kā īsts mākslas darbs. Un daudzi par to ir lielā sajūsmā!
Lai gan jaunais pases dizains vairs nemaz nav tik "jauns", tas joprojām daudzos raisa sajūsmas pilnas emocijas. Soctīklā X izplatījies jauks video ar Latvijas pasi, kurā dokumenta lapas redzamas ultravioletajā gaismā, atklājot iespaidīgu ainu.
"Pirms pāris gadiem Latvijā tika ieviests jauns pases dizains — un šī īpašība ātri kļuva par vienu no visvairāk apspriestajām detaļām. UV gaismā uz lapām parādās sarežģītas un apburošas Latvijas ainavas. Veiksmi mēģinot to viltot!" teikts pie video ar Latvijas pasi.