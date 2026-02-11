Latvijas pase sasniedz vēsturiski augstāko novērtējumu pasaules reitingos
2026. gadā Latvijas pase sasniegusi līdz šim augstāko novērtējumu starptautiskajos pasu reitingos, nostiprinot valsts pozīcijas pasaules ceļošanas brīvības kartē, informē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.
Saskaņā ar starptautiskās finanšu konsultāciju firmas "Arton Capital" izstrādāto globālo Pasu indeksu (The Passport Index) Latvijas pase 2026. gadā ieņem augsto 4. vietu pasaulē. Šis rādītājs apliecina plašās iespējas Latvijas pilsoņiem ceļot uz citām valstīm bez vīzas vai ar minimālām ieceļošanas formalitātēm. Salīdzinājumam – 2025. gadā Latvija šajā reitingā arī atradās 4. vietā, bet 2024. gadā – 6. vietā.
Arī "Henley Passport Index" Latvijas pasei 2026. gadā piešķīris augstu novērtējumu – 7. vietu pasaulē. Tas ir būtisks kāpums salīdzinājumā ar 2025. gadu, kad Latvija ieņēma 10. vietu. Henley reitings balstās Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas (IATA) datos un vērtē pases pēc bezvīzu ceļošanas pieejamības.
Abi starptautiskie indeksi izmanto līdzīgu metodoloģiju, salīdzinot dažādu valstu pasu sniegtās iespējas ceļot bez vīzas vai ar vienkāršotām ieceļošanas prasībām. Jaunākie dati apliecina – Latvijas pase šobrīd ir viena no ietekmīgākajām pasaulē.